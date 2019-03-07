Лучшие сельские поселения Тюменской области получат до 1 млн рублей

ТАСС, 7 марта. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении средств из областного бюджета на поощрение победителей соревнования среди сельских поселений и личных подсобных хозяйств по итогам 2018 года.

"В зависимости от места поселения получат от 100 тыс. до 1 млн рублей. Средства на поощрение победителей будут перечислены в бюджеты муниципалитетов", - сообщают в пресс-службе главы региона.

Лидерами по итогам 2018 года стали Ленинское, Майское и Банниковское сельские поселения Абатского района; Красноорловское сельское поселение Армизонского района; Земляновское сельское поселение Голышмановского городского округа; Чернаковское и Ингалинское сельские поселения из Упоровского района; Степновское, Усовское и Лопазновское сельские поселения из Сладковского района. Победителей определяли по наибольшему проценту личных подсобных хозяйств в поселении, числу граждан, взявших займы на развитие хозяйства и вступивших в сельскохозяйственные кооперативы, темпам прироста голов крупного рогатого скота в хозяйствах, наибольшему приросту объемов реализации продукции от ЛПХ и т.д.

"Личные подсобные хозяйства – одно из важных направлений развития нашего агропромышленного комплекса. ЛПХ производят и сдают тысячи тонн мяса, молока, картофеля, овощей, обеспечивают около половины всей продукции сельского хозяйства, производимой в области. Она поставляется на переработку, продается на рынках и ярмарках. Личные подсобные хозяйства вносят существенный вклад в продовольственную безопасность региона", – отметил Александр Моор.

В Тюменской области зарегистрировано более 114 заготовительных, обслуживающих и кредитных кооперативов, в которые вовлечено около 25 тыс. личных подсобных хозяйств. В каждом муниципальном районе действуют сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы (СПКК), объединенные в областной кооператив, который координирует всю работу, формирует единые правила и осуществляет финансовый мониторинг. Опыт по развитию сельхозкооперации в регионе положительно оценен на российском уровне.

Конкурс среди сельских поселений и личных подсобных хозяйств проводится в Тюменской области ежегодно с 2006 года.