Прокуратура Приангарья намерена остановить строительство завода по розливу воды в Култуке

ИРКУТСК, 7 марта. /ТАСС/. Западно-сибирская природоохранная межрайонная прокуратура будет обращаться в суд, чтобы приостановить строительство завода по розливу байкальской воды в поселке Култук Иркутской области. Об этом в четверг ТАСС сообщил первый заместитель губернатора региона Руслан Болотов.

По его словам, компания "АкваСиб", которая строит завод, нарушает требования федеральных законов "Об охране окружающей среды" и "Об отходах производства и потребления". В частности, в ходе обследования на территории строящегося завода были обнаружены следы розлива нефтепродуктов, по периметру стройплощадки - локальные навалы отходов производства.

"По совокупности выявленных фактов нарушений можно сделать вывод, что прокуратура будет обращаться в суд с целью приостановления строительства завода по производству питьевой воды в поселке Култук на Байкале", - сказал Болотов.

Ранее юрист компании Алла Коркина сообщила ТАСС, что "АкваСиб" была создана в 2012 году, с этого времени компания вела работу по получению разрешительных документов от различных ведомств на строительство завода в поселке Култук. По ее словам, деятельность, которой занимается "АкваСиб", не входит в перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Строительство завода началось в январе 2019 года, общий объем инвестиций составляет около 1,5 млрд рублей, проектная мощность предприятия - 528 тыс. л воды в сутки или 190 млн л в год. Основным владельцем компании является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал", зарегистрированная в Китае.​