Александр Моор: три тысячи волонтеров помогут тюменцам перейти на цифровое ТВ

ТАСС, 11 марта. Проверить подключение к цифровому телевидению призвал жителей региона губернатор Александр Моор через социальные сети. Обращение опубликовано на страницах главы региона в "Инстаграме", "Одноклассниках" и "ВКонтакте", отмечают в пресс-службе главы региона.

Губернатор напомнил, что 15 апреля в Тюменской области перестанет работать аналоговое вещание.

"Обращаюсь ко всем жителям региона: проверьте, что вы и ваши близкие уже подключены к цифровому формату. Мы понимаем, что старшему поколению сделать это будет сложнее, поэтому правительство региона разработало меры поддержки. В области работают 3 тыс. волонтеров, которые помогут подключить цифровую приставку каждому, кому нужна помощь", – говорится в обращении.

Губернатор напомнил, что воспользоваться материальной помощью, чтобы купить необходимое оборудование, могут граждане – получатели адресного социального пособия - родившиеся до 31 декабря 1931 года и ветераны Великой Отечественной войны.

"Как подключить цифровое телевидение, можно узнать на сайте смотрицифру.рф. На любые вопросы по цифре готовы ответить по бесплатному номеру региональной горячей линии: 8-800-234-35-22", - напомнили в пресс-службе.