Акция в пользу приюта для собак прошла на ВДНХ в последний день Масленицы

Москва, 11 марта. 10 марта на ВДНХ Наталья Починок – ректор расположенного рядом Российского государственного социального университета и популярный телеведущий Тимур Соловьев провели благотворительную акцию в пользу приюта для собак "Красная сосна". Помочь мог любой желающий. Нужно было посетить масленичную ярмарку и купить блины. Все вырученные деньги потратят на закупку корма для животных – получится около 200 кг.

Приют "Красная сосна" стал домом для 450 собак. Студенты РГСУ часто навещают животных и ухаживают за ними. Волонтеры гуляют с собаками, следят за их здоровьем и подыскивают им хозяев. Сотрудники приюта рассказали, что неравнодушных москвичей много и каждый сам выбирает, как помочь: кто-то привозит корм, кто-то перечисляет пожертвования, а кто-то проводит вот такие благотворительные акции.

Волонтеры привели на акцию несколько своих бывших подопечных – собак, которые когда-то попали в приют "Красная сосна", но уже обрели семью – их забрали домой. Наталья Починок тоже пришла со своим домашним питомцем – собакой породы акита-ину, которая привлекала внимание прохожих и тем самым увеличивала число участников акции. В свою очередь, ректор РГСУ предложила чаще проводить такие мероприятия и призвала жителей СВАО помогать приютам для животных, которые находятся в округе.