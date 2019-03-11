Сбербанк выступит генеральным партнером Национального нефтегазового форума

Москва, 11 марта. Участники Национального нефтегазового форума обсудят, как решить проблему недостатка инновационных продуктов на рынке. Представители Сбербанка и международные эксперты примут участие в пленарной сессии "Анализ современных энергетических рынков: ключевые тенденции и новые технологические тренды", которая пройдет 16 апреля.

Технологические вызовы в условиях цифровизации отрасли формируют огромный список вопросов для программы Национального нефтегазового форум и 19-й Международной выставки оборудования и технологий для нефтегазового комплекса "Нефтегаз-2019", среди которых: анализ современных энергетических рынков: ключевые тенденции и технологические тренды; технологический и инновационный потенциал нефтегазовой промышленности России в условиях цифровой трансформации; фискальная политика и экономические приоритеты: новые стимулы для перезагрузки; цифровизация профессий и искусственный интеллект: роботизация человека и операционная эффективность; импортозамещение, локализация и технологические партнерства в нефтегазовой отрасли страны: мировая практика и российские результаты; технологическая эффективность и сокращение затрат при разработке нефтегазовых месторождений: в поисках новых решений; разведка и разработка трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородов.

Очередные Национальный нефтегазовый форум и 19-я Международная выставка оборудования и технологий для нефтегазового комплекса "Нефтегаз-2019" пройдут в ЦВК "Экспоцентр" 16–17 апреля и 15–18 апреля соответственно.

Возрастное ограничение 12+