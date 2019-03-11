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Абоненты "Мегафона" получат 20% кэшбэк за оплату связи

Кэшбэк будет доступен для пользователей тарифных планов "Включайся! Смотри" и "Включайся! Премиум"

Москва, 11 марта. Абоненты тарифной линейки "Включайся!" от оператора "Мегафон" получат 20% кэшбэк от суммы списанного ежемесячного платежа за услуги связи и оплату международного роуминга. 

"Мы вернем 20% на специальный счет в личном кабинете клиента. Кэшбэк можно использовать на покупку фильмов и каналов в "Мегафон ТВ" и гаджетов в салонах сотовой связи оператора", - сообщили в пресс-службе компании.

По мнению коммерческого директора компании Влада Вольфсона, "Мегафон" впервые представляет такую опцию для абонентов. "При помощи новых технологий и аналитики больших данных "Мегафон" предоставляет лучшие решения для своих клиентов", - уточнил Вольсфон. Он добавил, что тарифами "Включайся!" пользуются 20 млн человек. 

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