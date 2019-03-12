Промсвязьбанк и Ростовская область договорились о сотрудничестве

Ростов-на-Дону, 12 марта. В Ростове-на-Дону состоялась встреча главы региона Василия Голубева и председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова. В рамках встречи подписан документ, который дополняет и расширяет ранее достигнутые договоренности. Стороны обсудили возможность совместной реализации инфраструктурных и социальных проектов в регионе, а также договорились об участии банка в программах поддержки малого и среднего бизнеса. Кроме того, банк намерен усилить работу с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, работающими на территории области.

"Ростовская область – это приоритетный регион для финансирования проектов и предприятий. Банк присутствует не только в столице области, но и практически во всех крупных городах. Мы видим рост объемов бизнеса и потому рассматриваем возможность расширения своей сети и открытия новых офисов с учетом их доступности и удобства для клиентов", — отметил Петр Фрадков.

"У Промсвязьбанка сильные позиции, он хорошо себя зарекомендовал на территории Донского края. Для нас это надежный партнер и союзник в реализации программ социально-экономического развития региона. Сегодня мы обсудили некоторые направления деятельности, которые будут оформлены в виде совместной дорожной карты, после чего мы сможем приступить к реализации проектов", — заявил Василий Голубев.