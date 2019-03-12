Росконгресс примет участие в разработке концепции развития российско-африканских отношений

Москва, 12 марта. 11 марта состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Фондом Росконгресс в лице председателя правления, директора Александра Стуглева и ООО "Интеграция Экспертизы" ("Интэкс") в лице генерального директора Николая Столярова. Документ предусматривает совместную работу над созданием и продвижением доклада Russia – Africa: Shared Vision 2030 ("Россия – Африка: общий взгляд в 2030 год") и организацию научно-консультативного и экспертного взаимодействия. "Интэкс" также окажет поддержку информационно-аналитической системе Фонда посредством предоставления готовых научных работ для размещения на онлайн-ресурсах Фонда Росконгресс.

Экспертный доклад о российско-африканских отношениях Russia – Africa: Shared Vision 2030 будет представлен общественности в 2019 году. Основные темы анализа включают в себя макроэкономические обзоры, анализ политических и экономических систем стран Африки и оценку рисков. В рамках разработки доклада планируется организация экспертных круглых столов, предусматривается участие представителей "Интэкс" в африканских мероприятиях, проходящих в рамках Петербургского международного экономического форума (6–8 июня) (6+) и первого экономического форума "Россия – Африка", приуроченного к саммиту "Россия – Африка" (октябрь, г. Сочи) (6+). Кроме того, соглашение между сторонами предусматривает информационную поддержку доклада Russia – Africa: Shared Vision 2030, который будет готовиться с участием ведущих российских и африканских экспертов.

"На фоне роста интереса к Африке российские организации – как частные, так и государственные – нуждаются в качественном путеводителе, который позволит избежать хотя бы части уже совершенных ранее ошибок и подскажет наиболее перспективные механизмы взаимодействия. Доклад Russia — Africa: Shared Vision 2030 объединил для решения этой задачи ведущих российских экспертов и зарубежных партнеров. Фонд Росконгресс рад возможности содействовать в продвижении этой работы в рамках своих конгрессно-выставочных мероприятий, а также активно помогать в организации совместных мероприятий с африканскими коллегами. Именно поэтому экспертный доклад "Россия – Африка: общий взгляд в 2030 год" будет представлен в рамках саммита "Россия – Африка", организованного Фондом", – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В ходе подписания редактор доклада Russia — Africa: Shared Vision 2030, старший научный сотрудник Института Африки РАН, Евгений Корендясов отметил, что активизация российско-африканского сотрудничества сейчас вносится в список актуальных задач российских властей и бизнеса: "Полным ходом идёт подготовка Саммита Россия - Африка как новой площадки российско-африканского партнерства. В этой ситуации выход связей между странами на новый этап требует переосмысления подходов, механизмов и инструментов сотрудничества в соответствии с ростом их значения в новых условиях мировой политики и экономики", – подчеркнул он.

С инициативой проведения мероприятий в формате "Россия – Африка" выступил Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка) в Йоханнесбурге в июле 2018 года. Совместные российско-африканские мероприятия на постоянной основе проходят на крупнейших форумах: в дни проведения Петербургского международного экономического форума с 2017 года проводится бизнес-диалог "Россия – Африка", в ходе работы Российской энергетической недели в 2018 году был организован первый Российско-Африканский энергетический круглый стол. В июне 2019 года в Москве состоится ежегодное собрание акционеров Афрэксимбанка.