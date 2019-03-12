В Красноярске состоялась официальная церемония закрытия Зимней универсиады - 2019

Красноярск, 12 марта. Сегодня в Красноярске завершилась XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года. Студенческие игры продолжались 11 дней – со 2 по 12 марта. Всего было разыграно 76 комплектов наград, за медали боролись команды из 58 стран мира. На церемонии закрытия Студенческих игр присутствовали Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин и другие почетные гости.

Финальная церемония началась с демонстрации видео лучших моментов Студенческих игр. Видеоролик отразил кульминационные эпизоды XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске: радость побед, сожаление от проигрышей, неизменно теплый прием спортсменов зрителями. Открыл творческую часть церемонии номер "Энергия молодости, торжество спорта" с участием красноярских фигуристов и олимпийской чемпионки 2014 года Аделины Сотниковой. После исполнения гимна Российской Федерации по арене пронесли флаги 58 государств, участвовавших в Студенческих играх, а спортсмены прошли в едином параде, объединившем делегации из разных стран.

Одним из акцентов праздника стал номер, посвященный волонтерам Зимней универсиады-2019. Отдавая дань огромному вкладу добровольцев в проведение Студенческих игр, на сцене исполнили гимн в их честь. Композиция была специально написана группой BOGÁCHI – авторами и исполнителями гимна волонтеров Чемпионата мира по футболу 2018 года. В проведении Зимней универсиады - 2019 было задействовано 5 тыс. добровольных помощников из Красноярского края, регионов России и стран зарубежья: США, Ганы, Италии, Мадагаскара, Шри-Ланки и многих других.

Затем с приветственной речью к участникам и зрителям церемонии обратился Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев: "Всего несколько минут остается до завершения большого спортивного праздника – игр XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. К этому событию мы готовились почти шесть лет, сделали все, чтобы гости и участники соревнований почувствовали тепло и гостеприимство России, нашли добрых и верных друзей. Одиннадцать незабываемых дней в Красноярске, столице Сибири, были наполнены самыми сильными, яркими эмоциями. Я хочу искренне поздравить всех победителей Зимней универсиады - 2019. У вас были достойные соперники, и вы стали сильнейшими среди лучших. Но главная победа, главный итог – то, что на этих состязаниях есть чемпионы, но нет проигравших. Самая важная победа – общая, ее одержали все участники и организаторы Зимней универсиады - 2019, тренеры и врачи, судьи и зрители, тысячи волонтеров и миллионы болельщиков - те, кто вложил в нее силу и душу, кто с волнением следил за соревнованиями с трибун и по телетрансляциям, работал в Деревне Универсиады и на всех ее объектах. Вы еще раз доказали, что главное в спорте – благородство и стойкость, командный дух, взаимовыручка, самоотдача и абсолютная верность принципам честной игры!".

Президент FISU Олег Матыцин, в свою очередь, поделился впечатлениями от рекордных по числу стран-участниц зимних Студенческих игр в Красноярске: "За прошедшие дни мы вместе с вами испытали яркие эмоции. Сопереживая спортсменам, мы чувствовали радость побед и горечь поражений. И, самое главное, мы испытали неподдельное восхищение от самоотдачи, которую продемонстрировали все, кто участвовал в проведении самого яркого праздника зимних видов спорта в этом году! Красноярск задал новые стандарты подготовки и гостеприимства. Дни, которые мы провели здесь, в сердце Сибири, навсегда останутся в нашей памяти! Позвольте вновь адресовать слова признательности руководству России, Красноярскому краю, городу Красноярску, Дирекции Зимней универсиады - 2019 за радость, которую вы подарили миру университетского спорта! Также хочу поблагодарить коллег из FISU и федераций зимних видов спорта. Благодаря их стараниям зимние Студенческие игры всегда становятся одними из лучших международных соревнований по зимним видам спорта. Я надеюсь, мы будем поддерживать это и далее. Я благодарю людей, без которых нельзя было представить эту Универсиаду, - волонтеров. С раннего утра и до поздней ночи они были рядом с нами с улыбкой на лице и всегда были готовы помочь. Теплота их сердец растопила лёд на улицах Красноярска. Давайте все вместе поаплодируем им!".

В продолжение церемонии президент Международной федерации университетского спорта Олег Матыцин и мэр Красноярска Сергей Еремин передали флаг FISU Беату Цюсли, главе швейцарского города Люцерна, где пройдут следующие зимние Студенческие игры.

Церемонию закрытия Зимней универсиады - 2019 украсило исполнение русской народной песни "калинка-малинка" под аккомпанемент национальных музыкальных инструментов Швейцарии – страны-хозяйки следующей универсиады. На сцене также выступили известные спортсмены и артисты: олимпийский чемпион в танцах на льду 2006 года Роман Костомаров, бронзовый призер Олимпиады 2010 года в танцах на льду Оксана Домнина, певица Дарья Антонюк и запомнившийся зрителям церемонии открытия Зимней универсиады - 2019 DJ проект S-BROTHER-S.

Кульминацией церемонии стало прощание с огнем XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. В центре арены появился огненный цветок, символизирующий Чашу огня Студенческих игр. Затем его лепестки распустились, олицетворяя собой жарок – цветок "сибирской розы". Чести погасить огонь были удостоены самый юный Посол Студенческих игр 6-летняя Злата Демьянова и талисман Зимней универсиады - 2019 U-Лайка.

Напомним, XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года впервые в истории студенческого спорта прошла в России. Лидером общего медального зачета по итогам соревнований стала Российская Федерация, завоевав 112 медалей, в том числе 41 золотую. На втором месте – Южная Корея с 14-ю медалями, среди которых 6 золотых. На третьей строчке Япония – 13 наград, включая 5 золотых медалей.

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