Инфраструктурный конгресс "Российская неделя ГЧП" пройдет в Москве 23-26 апреля

Москва, 12 марта. С 23 по 26 апреля 2019 года в Москве пройдет VI Инфраструктурный конгресс "Российская неделя ГЧП". Организаторами мероприятия выступают Национальный Центр ГЧП и Фонд Росконгресс при участии профильных федеральных министерств и поддержке Торгово-промышленной палаты, Деловой России и Агентства стратегических инициатив.

Российская неделя ГЧП – крупнейшее мероприятие России и СНГ, посвященное вопросам привлечения инвестиций для развития инфраструктуры и реализации проектов ГЧП. В этом году в центре внимания – роль внебюджетных инвестиций в реализации национальных проектов, текущий статус магистрального плана и перспективы включения новых инициатив, увеличение роли международных институтов развития в проектах ГЧП в России, внедрение нефинансовых механизмов поддержки, оптимизация процесса подготовки и управления проектами.

В рамках Конгресса будут презентованы первые сервисы Цифрового банка инфраструктурных проектов "РОСИНФРА", создание которого анонсировали представители ВЭБ и Национального Центра ГЧП на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Главная задача цифрового банка – акселерация проектных решений, экспертных компетенций и финансовых механизмов, что поможет субъектам Российской Федерации при подготовке и запуске инфраструктурных проектов на принципах ГЧП.

Впервые в рамках международной повестки на площадке "Российской недели ГЧП" состоится рабочий семинар "Группы двадцати" (G20) с представителями бизнеса по вопросам развития инфраструктуры.

Традиционно на "Российской неделе ГЧП" будут представлены результаты Рейтинга регионов по уровню развития государственно-частного партнерства. Более 70 субъектов Российской Федерации ежегодно формируют делегации для участия в конгрессе. Общее количество участников "Российской недели ГЧП" превышает 1500 человек, среди них представители федеральных и региональных органов власти, руководители банков и коммерческих предприятий, финансовые и юридические консультанты, ведущие российские и зарубежные эксперты в сфере привлечения инвестиций и ГЧП. Освещают мероприятия конгресса около 150 журналистов федеральных и региональных СМИ.

Подробная информация о мероприятии и регистрация доступны на сайте www.p3week.ru.

Возрастная категория 18+

Место проведения: Цифровое деловое пространство, г.Москва, ул. Покровка, 47

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