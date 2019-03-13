Эксперты обсудили новую модель развития сельского хозяйства

Москва, 13 марта. 12 марта в "Доме экономиста" состоялась двадцатая экспертная сессия Координационного клуба Вольного экономического общества России, посвященная теме "О приоритетных направлениях социально-экономического развития АПК России: от роста к качеству роста".

Александр Петриков, член Президиума ВЭО России, директор Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова, представил доклад, комплексно оценивающий проблемы сельского хозяйства и предлагающий меры по их решению, и предложил коллегам принять участие в дискуссии, на основе которой в доклад будут внесены дополнения.

Академик отметил, что успехи в аграрном секторе есть – с 1999 года в сельском хозяйстве наблюдается экономический рост, обеспечена продовольственная независимость страны по основным продуктам питания, увеличивается экспортный потенциал, однако у действующей аграрной политики есть и недостатки. К примеру, в России экономический рост обеспечивает узкая группа хозяйств, преимущественно агрофирмы и агрохолдинги, в то время как малые предприятия работают на грани рентабельности, сохраняется значительная научно-технологическая зависимость отрасли от импортных технологий, усиливаются тенденции социального "опустынивания" сельских территорий.

Александр Петриков подчеркнул, что цель аграрной политики – обеспечить не только экономический рост в отрасли, но и высокое качество этого роста, и выделил приоритетные задачи. "Необходимо создание специализированных зон производства определенных продуктов на основе сельскохозяйственного районирования страны и разработки схем развития сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Ключевая мера – выравнивание государственной поддержки производителей определенных продуктов по регионам, чтобы производство было распределено равномерно, а не там, где поддержка выше, кроме того, как показывает опыт других стран, большое значение имеет развитие технологий переработки, хранения и транспортировки", - отметил академик.

Александр Петриков обратил внимание на то, что большое значение в развитии сельского хозяйства играет поддержка государством малого и среднего предпринимательства – улучшения доступа небольших хозяйств к кредитам, субсидиям и дотациям. "Как показывает Всероссийская перепись населения 2016 года, сейчас этот доступ в два раза ниже, чем в крупном бизнесе, – отметил докладчик, – Крупный бизнес достиг производственного предела, а малый – наш главный резерв – не развивается".

Отдельная проблема – преодоление научно-технологического отставания отечественного АПК от развитых зарубежных стран. "Это требует ассигнования как государственных, так и частных средств в аграрные исследования, – полагает Александр Петриков, – кроме того, необходимо создание частно-государственной корпорации по сельскохозяйственным инновациям, сравнимой с Фондом "Сколково", которая бы управляла не только финансированием исследований, но и внедрением их результатов в производство".

Подводя итог, Александр Петриков подчеркнул, что стране необходима новая модель сельского развития. "Сейчас готовится программа по развитию сельских территорий до 2030 года, – напомнил присутствующим докладчик, – так как она будет элементом аграрной политики, за нее отвечает Минсельхоз. На наш взгляд, это должен быть предмет ведомственных усилий, а не только Минсельхоза. Целесообразно создание Агентства по сельскому развитию или наделение Минсельхоза России полномочиями по координации деятельности ведомств на сельских территориях. Программа не должна замыкаться на развитии сельских поселений, а включать меры по развитию малых городов, а также стимулировать несельскохозяйственную занятость, чего сейчас нет и не намечается".

Анатолий Алтухов, заведующий отделом Всероссийского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства, увидел основную проблему в пространственном развитии сельского хозяйства. По мнению академика, процессы, связанные с пространственным развитием сельского хозяйства, замедлились, во многом приобрели стихийный и неуправляемый характер, на сельских территориях происходит сильное расслоение: производства концентрируются в регионах с высоким социально-экономическим потенциалом. "Ключевую роль в регулировании и размещении сельскохозяйственного производства должно играть государство, проводящее эффективную аграрную региональную политику, – заметил Анатолий Алтухов, – По этому пути шли все высокоразвитые страны".

Владимир Башмачников, главный научный сотрудник ВИАПИ имени А.А. Никонова, призвал ученых "включить потенциал фермерства": "У нас в стране только 15 % системы фермерства работают с плюсом, а 85 – не развиваются: не получают ни кредитов, ни поддержки, тем не менее это колоссальный резерв для перезагрузки".

Сергей Киселев, доцент экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, отметил, что если мы хотим развиваться дальше с высоким качеством роста, то должны обратить особое внимание на производительность труда, уровень которого в России до сих пор ниже, чем в других странах.

Валерий Кошелев, заведующий кафедрой Российского государственного аграрного университета имени К.А. Тимирязева, высказал мнение, что в России мало внимания уделяется развитию информационно-консультационных служб, которые, согласно опыту многих стран, являются эффективными проводниками инноваций науки и техники. "Откровенно слабые позиции информационно-консультационной службы в России представляются одной из причин тех проблем, о которых говорится в докладе, – отметил ученый, – также было мало сказано о развитии аграрного образования".

Василий Узун, главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХИГС, обратил внимание на неэффективность бюджетной поддержки: "Малый бизнес не может развиваться при таком распределении бюджетных денег: все средства получают крупные собственники, которые используют их, чтобы вытеснить с рынка небольшие хозяйства".

Олег Овчинников, руководитель центра аграрных проблем Института США и Канады РАН, поставил вопрос о доступности продуктов для населения. "По данным Росстата, расходы среднего россиянина на продукты питания составляют в настоящее время около 5500 рублей в месяц, это 180 рублей в день. Каким может быть потребление при этих расходах? Важно не произвести продовольствие, но сделать его доступным населению", – подчеркнул ученый.

Подводя итог сессии, Александр Петриков рассказал, что ряд положений представленного доклада может быть использован при подготовке документов отраслевого стратегического планирования Российской Федерации и нормативно-правовых актов правового регулирования развития АПК, и пообещал, что комментарии коллег будут учтены.

По итогам экспертной сессии Координационного клуба Вольного экономического общества России будет подготовлено экспертное заключение, которое будет направлено в профильные государственные структуры и заинтересованные организации.

Модератор: Сорокин Дмитрий Евгеньевич, вице-президент ВЭО России, вице-президент Международного Союза экономистов, научный руководитель "Финансового университета при Правительстве РФ", член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.

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