Участники международной конференции в Барнауле обсудили человеческий потенциал

Москва, 13 марта. В Барнауле на площадке алтайского филиала РАНХиГС прошла международная научно-практическая конференция "Стратегия развития управления в эпоху персонализации: от человеческого капитала к человеческому потенциалу", в которой принял участие ректор Президентской академии Владимир Мау.

На конференции обсуждались вопросы обеспечения эффективного управления системой образования в условиях реализации национальных проектов. Кроме того, участники обсудили вопросы, связанные с использованием цифровых технологий в системе образования, образовательными стандартами, профориентацией в школе, профессиональным развитием руководителей учреждений образования и безопасностью в школах. Организаторами конференции стали РАНХиГС совместно с Советом при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и правительством Алтайского края.

В рамках конференции ректор РАНХиГС Владимир Мау и губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписали соглашение о сотрудничестве, которое будет способствовать развитию в регионе более практико-ориентированного образования. Ректор Президентской академии отметил, что рассчитывает на тесное взаимодействие с властями региона при подготовке кадров, потому что подготовка команды важна для успешной работы. Как рассказал губернатор, руководство Алтайского края должно формировать свои рекомендации для подготовки новых программ по подготовке государственных и муниципальных служащих. При этом готовить нужно не только молодых специалистов, но и ориентироваться на профессиональную переподготовку действующих сотрудников, чтобы иметь возможность идти в ногу со временем, отметил Виктор Томенко.

Ректор РАНХиГС обратил внимание на то, что Академия сосредоточилась на работе по переподготовке кадров для реализации национальных проектов. "В этом смысле 140-150 тыс. человек будут так или иначе связаны с кадрами для реализации нацпроектов - это будет ключевой, центральной частью этой работы", - сказал Владимир Мау, добавив, что в рамках подготовки кадров для нацпроектов сейчас реализуется и программа по так называемой цифровой трансформации региональных администраций и федеральных министерств.

Владимир Мау выступил модератором пленарной дискуссии, посвященной эффективному управлению системой образования в условиях реализации национальных проектов. Участники обсудили необходимость учета системой образования особенностей региональной экономики, глобальные тренды и вызовы, стоящие перед системой образования. Кроме того, в ходе дискуссии были затронуты темы, связанные с условиями в современных школах и выстраиванием имиджевой политики региона в сфере образования. В обсуждении приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава законодательного собрания региона Александр Романенко, научный руководитель лицея РАНХиГС, председатель комиссии Мосгордумы по образованию Антон Молев и директор по гуманитарной политике РАНХиГС Александр Асмолов. Александр Асмолов отметил, что власть, наука и образование объединяются сегодня, чтобы "выработать образ коллективного будущего, стратегию будущего в самой сложной ситуации — ситуации принятия решения. Власть, контактирующая с образованием и наукой, становится умной, прогнозирующей, ответственной".

Кроме того, Владимир Мау принял участие в панельной дискуссии "Школа возможностей – драйвер инновационной политики развития Алтайского края", на которой обсуждались вопросы, связанные с обучением подростков. Участники дискуссии обсудили мотивацию к обучению, персонализацию образования, интеграцию дополнительного образования в систему, создание школьных команд и внедрение образования в экономику региона. Кроме ректора РАНХиГС в дискуссии приняли участие представители региональных органов власти, а также руководители органов управления образования, ректоры вузов и директора школ.

На конференции, в работе которой приняли участие более 400 человек, обсуждаются вопросы использования проектного подхода в образовании, имидж и эффективные практики управления образовательными организациями, применение цифровых технологий в обучении и обеспечение безопасности в школах, профессиональное развитие руководителей образовательных организаций, профориентационная работа в школах и образовательные стандарты. Конференция завершится 13 марта.

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