Эксперты обсудили роль России в глобальной конкурентной борьбе

Москва, 13 марта. Укрепление позиций России в мировой экономической "табели о рангах" – основная тема Красноярского экономического форума. В преддверии Российского саммита конкурентоспособности участники круглого стола "Рост конкурентоспособности. Доступные траектории для России" обсудили актуальные проблемы стимулирования экономического роста, развития конкурентной среды внутри нашей страны и продвижения российской продукции за рубеж. Встреча с участием Экспертного совета KEF’2019 состоялась 12 марта в пресс-центре ТАСС.

Основной акцент в дискуссии был сделан на выработке новых подходов к повышению конкурентоспособности несырьевых секторов отечественной экономики. Без массового производства высокопередельных товаров, сопоставимых по качественным и ценовым параметрам с лучшими мировыми аналогами, Россия не сможет успешно участвовать в борьбе за глобальные рынки. Поэтому улучшение структуры российского экспорта за счет инновационной промышленной и сельскохозяйственной продукции с высокой долей добавленной стоимости имеет системную важность. В рамках оптики национальной конкурентоспособности она задает метрику для фокусировки главных стратегических усилий страны по повышению эффективности реального сектора экономики, производительности труда, наращиванию экономического потенциала территорий и субъектов Российской Федерации в контексте меняющихся макроэкономических и технологических факторов.

Участники круглого стола на примере конкретных регионов, институциональных решений и отраслей промышленности определили векторы и детализировали проблематику программы KEF'2019.

Реальную значимость предстоящим на Форуме дискуссиям придает состав участников Форума. Председатель Оргкомитета KEF'2019 – заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак, среди участников – федеральные министры, главы регионов и городов, капитаны национального бизнеса, прежде всего – в энергетике, металлургии, машиностроении, ритейле, леспроме. Как отмечает управляющий партнер УК "Спутник", генеральный продюсер Красноярского экономического форума – 2019 Булат Столяров, "более 60% российского ВВП будет представлено на KEF'2019 в лицах".

Эксперты KEF'2019 – экономисты с мировыми именами: Джонатан Вотцель (Маккинзи Институт), Хавьер Сала-и-Мартин (автор рейтинга WEF), Параг Ханна (соавтор стратегии Сингапура, автор бестселлера "Коннектография"). Как заметил модератор круглого стола, председатель Экспертного совета Форума, президент хозяйственного партнерства "Новый экономический рост" Михаил Дмитриев, в последние два-три года именно эти аналитики предсказали важные сдвиги в мировой экономике и возможные пути ее дальнейшего развития.

В программе Форума ожидается более 75 мероприятий, и она продолжает расширяться.

"Сегодня – момент запуска всей новой программы развития, основанной на приоритетных национальных проектах. По сути, все эти проекты охватывают значительную часть актуальной повестки развития страны. Можно сказать, возникает новая среда для развития российской экономики, которую к тому же ждут и новые глобальные вызовы. Красноярский форум оказывается очень удачной возможностью для того, чтобы обсуждать и осмысливать быстро меняющуюся ситуацию. Как ни на одном другом форуме, на КЭФ мы можем уже оценить первые итоги реализации нацпроектов и их влияние на экономику страны", – отмечает Михаил Дмитриев.

Руководитель практики "ТЭК и ресурсы" Strategy Partners Group Андрей Заутер оценил потенциал конкурентоспособности ключевых секторов экономики и корпоративного сектора России в разрезе производительности труда.

"Наибольшим потенциалом для внутренней и внешней конкурентоспособности в России обладают добывающая и обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, энергетика, лесопромышленный комплекс, розничная торговля, транспорт и логистика. Основное влияние на показатели их развития оказывают технологическая революция, смещение в сторону больших цифровых платформ и экосистем и, конечно, также геополитическая повестка", – считает Андрей Заутер. По его словам, повышение производительности – ключевой фактор роста конкурентоспособности. Один из 12 нацпроектов – "Производительность труда и поддержка занятости" – требует реализации системных мер, которые и будут предложены на Форуме.

Член Экспертного совета при Правительстве России, вице-президент "Центра экономики инфраструктуры" Павел Чистяков представил новую методику оценки валовой добавленной стоимости для муниципальных образований. По его словам, классическая статистика не отражает реального положения дел. Основные социально-экономические контрасты и типовые модели развития территорий лежат не на региональном, а на субрегиональном уровне. Как новая методика измерений поможет оценить текущее положение регионов и найти новые точки роста – показали исследования "Центра экономики инфраструктуры".

Гонка конкурентоспособности требует создания современного, нового качества среды, новых управленческих и технологических прорывов, суммировали эксперты на круглом столе. Подходы к решению этих задач и будут вырабатываться на Красноярском форуме. Специалисты ожидают от КЭФ принятия конкретных мер, которые способствовали бы росту конкурентоспособности страны.

По мнению Евгения Кузнецова, генерального директора УК "Орбита капитал партнерз", управляющей корпоративным венчурным фондом "Росатома", в борьбе за конкурентоспособность ставку нужно делать на прорывы в узких отраслях. "Традиционные отрасли, например легкая промышленность, не могут быть драйверами роста. Они свой этап экспоненциального развития уже прошли и будут расти умеренно, на несколько процентов в год. В новых отраслях, цифровые и биотехнологии, удачные стартапы сейчас растут на 50-100% в год. Именно там возникают новые типы экономики. Сейчас новым фактором является даже не IT в классическом смысле, а все, что связано с цифровой экономикой – новыми форматами взаимодействия поставщиков, производителей, продавцов и потребителей", – отметил Кузнецов.

Алексей Рыбников, директор Аналитического центра по СНГ, считает, что для достижения успеха необходим широкий взгляд на происходящие процессы, "сами индустрии очень сильно меняются, значительно эволюционировали банки, телеком. Выравнивается качество продукта, меняются логистика, потребительские привычки. Хотелось бы пожелать КЭФ рассмотреть эти вопросы с учетом мирового опыта и привлечения международных специалистов, чтобы избежать разрыва с глобальными трендами".

"В оптике KEF'2019 конкурентоспособность страны – это сумма конкурентоспособных регионов, секторов экономики, компаний и конкурентоспособных людей. Важно, что Форум вернулся к практике накануне события обсуждать в формате экспертного круглого стола основные смысловые линии предстоящего конгресса. В этом и состоит часть работы дееспособного Экспертного совета KEF'2019", – заявил управляющий партнер УК "Спутник", генеральный продюсер Красноярского экономического форума – 2019 Булат Столяров. На круглом столе он представил официальное исследование KEF'2019 – эмпирический анализ траекторий роста конкурентоспособности стран с темпами роста выше общемировых за последние 30 лет. Каждая такая страна была тщательно исследована с точки зрения внедрения новых регуляторных принципов, особых моделей территориального развития и формирования новых институтов. И, как оказалось, у каждой – свой рецепт успеха. Полностью исследование будет презентовано в дни Красноярского экономического форума.

Возрастная категория 18+

Красноярский экономический форум – 2019 состоится в обновленном формате Российского саммита конкурентоспособности 28–30 марта в МВДЦ "Сибирь" в Красноярске. В KEF'2019 примут участие около 5000 человек и более 300 спикеров.

Организаторы – Правительство РФ и Правительство Красноярского края. Оператор Форума и программная дирекция – УК "Спутник". Председатель Оргкомитета – заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак. Аккредитация открыта на сайте www.krasnoforum.ru

Для получения дополнительной информации обращайтесь в пресс-центр KEF'2019: press@krasnoforum.ru. Телефон в Москве +7(905)738-81-79, в Красноярске +7(960)767-81-11.

По вопросам аккредитации СМИ: press_question@krasnoforum.ru или по телефону +7(905)738-96-91.

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