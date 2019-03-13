В Москву приехала делегация крупнейших промышленных компаний Индии

Москва, 13 марта. В Москве при поддержке Фонда Росконгресс прошли встречи руководителей ведущих промышленных предприятий Индии с советником Президента Российской Федерации Антоном Кобяковым, Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, Министром экономического развития Российской Федерации Максимом Орешкиным, Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым, Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым, а также Министром Правительства Москвы, руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергеем Череминым.

Деловую миссию Индии возглавил президент Конфедерации индийской промышленности Ракеш Бхарти Миттал и директор Конфедерации индийской промышленности Чандраджит Банерджи. В состав делегации вошли руководители таких крупных промышленных компаний Индии, как SREI Group, SUN Group, Tata Power Ltd и Tech Mahindra Ltd.

Участники встречи обсудили наполнение деловой программы Петербургского международного экономического (6+) и Восточного экономического форумов (6+), в частности, проведение совместных сессий, круглых столов и участие в них ключевых компаний из Индии.

Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков предложил организовывать Российско-Индийские бизнес-диалоги в рамках всех ключевых деловых мероприятий, организуемых Фондом Росконгресс, и пригласил индийские компании выступить партнерами этих форумов. Он также поддержал инициативу Конфедерации индийской промышленности провести форум-выставку "Я люблю Россию" (6+) в Мумбаи в 2019 году.

"Участие в деловых мероприятиях, организуемых Фондом Росконгресс, позволит компаниям из Индии увидеть возможности и новые точки роста для ведения бизнеса в России. Мы должны преодолевать существующие бизнес-барьеры практическими шагами и готовы продвигать индийские компании в России", – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Напомним, что в январе 2019 года Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме. Форум пройдет с 4 по 6 сентября во Владивостоке. Помимо проведения традиционного Российско-Индийского бизнес-диалога в рамках ВЭФ, стороны договорились провести встречи индийской делегации с губернаторами регионов Дальнего Востока. "В этом регионе мы будем искать возможности для сотрудничества в таких отраслях, как лесопереработка, алмазная промышленность, фарминдустрия, гостиничный бизнес, здравоохранение и энергетика", – сказал генеральный директор Конфедерации индийской промышленности Чандраит Банерджи. На встрече также рассматривалась возможность организации выездной сессии ВЭФ в Мумбаи в июне 2019 года для продвижения ВЭФ в Индии.

Кроме сотрудничества в рамках ПМЭФ и ВЭФ стороны также обсудили использование официальных резиденций России и Индии, которые символично расположены по соседству, на Всемирном экономическом форуме в Давосе для проведения совместных деловых мероприятий.