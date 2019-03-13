Стали известны детали программы VIII Российско-Киргизской межрегиональной конференции

Москва, 13 марта. Стали известны подробности деловой программы Восьмой Российско-Киргизской межрегиональной конференции "Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции" (6+), которая состоится 27–28 марта 2019 года в столице Киргизии, в Бишкеке. Организаторами мероприятия выступают Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство экономики Киргизии при поддержке Фонда Росконгресс.

В рамках Восьмой Российско-Киргизской межрегиональной конференции участники обсудят пути реализации интеграционного потенциала в рамках ЕАЭС, двустороннее сотрудничество по цифровой повестке ЕАЭС, развитие агропромышленного комплекса России и Киргизии с учетом транспортно-логистического потенциала, развитие механизмов инвестиционного и финансового сотрудничества двух стран.

"Россию и Киргизию связывают партнерские отношения во многих важнейших сферах – от экономики до туризма. Особое значение сотрудничество принимает в рамках евразийской интеграции. Благодаря усилиям глав государств урегулированы многие вопросы и созданы необходимые условия для кооперации двух стран как на государственном, так и на региональном уровнях. России и Киргизии следует совместными усилиями поддерживать заданный вектор, а также определять новые точки соприкосновения. Уверен, что организация подобных двусторонних конференций на регулярной основе будет способствовать дальнейшему укреплению связей наших стран", – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В первый день на площадке пройдут тематические круглые столы по ключевым направлениям сотрудничества России и Киргизии, а также семинар по продвижению продукции на рынках двух стран. Отдельное внимание будет уделено питч-сессии российских и киргизских компаний, на которой с презентациями своих инвестиционных проектов выступят участники конференции. Кроме того, на площадке будет функционировать биржа деловых контактов для предпринимателей, организованная Российско-Киргизским деловым советом, АО "Российский экспортный центр" и Агентством по продвижению и защите инвестиций Киргизской Республики.

Центральным событием деловой программы станет пленарное заседание с участием Министра экономического развития Российской Федерации Максима Орешкина и Министра экономики Киргизской Республики Олега Панкратова. По итогам пленарного заседания состоится подписание двусторонних соглашений и меморандумов о сотрудничестве и экономической интеграции между Россией и Киргизией.

"На полях" конференции также пройдут Форум ректоров вузов России и Киргизии "Развитие науки и образования – инвестиции в будущее" и конференция "Молодежь России и Киргизии: новые горизонты сотрудничества".

Ожидается, что в VIII Российско-Киргизской межрегиональной конференции примут участие 800 делегатов. Среди них – высокопоставленные должностные лица России и Киргизии, представители деловых кругов, общественные деятели, эксперты и лидеры мнений.