Премьера киноконцерта "Лучшая музыка Disney и Pixar" пройдет 23 марта

Москва, 14 марта. 23 марта 2019 года Disney представит в Большом зале Московской консерватории новый киноконцерт "Лучшая музыка Disney и Pixar".

Формат киноконцерта объединяет на одной сцене симфоническую музыку и анимацию. Зрители смогут увидеть фрагменты известных анимационных фильмов Disney/Pixar на большом экране в сопровождении симфонического оркестра, который вживую исполнит мелодии, завоевавшие признание миллионов зрителей.

В программе прозвучат композиции из анимационных фильмов, удостоенных премии Американской Киноакадемии "Оскар": "Рататуй", "Валл-и", "Вверх", "Головоломка", "Тайна Коко", "Храбрая сердцем", а также из фильмов "Суперсемейка 2", "История Игрушек", "Университет Монстров", "Тачки" и "В Поисках Дори".

Полюбившиеся персонажи, такие как Молния Маккуин, Реми, Немо, Валл-и, Принцесса Мерида и многие другие, помогут детям в развлекательной форме познакомиться с миром симфонической музыки. А взрослые смогут взглянуть на знакомые фильмы через призму инструментальных произведений от знаковых композиторов современного кинематографа.

Билеты на киноконцерт "Лучшая музыка Disney и Pixar"можно приобрести на сайте lastick.ru/pixar, а также у билетных операторов. Концерт создан в сотрудничестве с продюсерской компанией Zapomni.

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Запомни", ООО "Запомни"

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