Более 1,3 тыс. человек прошли обучение в Тульской области по бережливому производству

ТАСС, 15 марта. Власти Тульской области получат из федерального бюджета около 80 млн рублей на приоритетную программу нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", внедряемую в регионе с 2017 года. За это время прошли переобучение по бережливому производству более 1,3 тыс рабочих, сообщила пресс-служба правительства Тульской области по итогам посещения губернатором Алексеем Дюминым и министром труда и соцзащиты РФ Максимом Топилиным завода "Полема".

"За время действия программы внедрения бережливого производства и повышения производительности труда прошли обучение более 1300 работников предприятий региона. Целевой показатель перевыполнен на 12,1%. На предприятии "Полема" в результате проделанной работы выросла производительность труда, увеличилась выручка. А главное, что сотрудники сохранили рабочие места - 156 человек прошли курсы повышения квалификации и продолжают работать на предприятии", - цитирует пресс-служба слова губернатора Алексея Дюмина.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, в 2019 году Тульская область получит по этой программе порядка 80 млн рублей. Сейчас в программе участвуют 23 предприятия региона.

Предприятие "Полема" - завод порошковой металлургии, ведущий мировой производитель изделий из высокочистого хрома, молибдена, вольфрама, металлических порошков и композиционных материалов. Продукция компании востребована более чем в 20 отраслях промышленности.

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" реализуется с целью ускорения роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году. На реализацию инициативы планируется направить 52,1 млрд рублей.