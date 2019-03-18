В Тюменской области создадут мусороперегрузочную станцию и два мусоросортировочных завода

ТАСС, 18 марта. До конца 2019 года в Тюменской области планируется создать мусороперегрузочную станцию в Ялуторовске и еще два межмуниципальных мусоросортировочных завода в Тобольске и Ишиме. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в пятницу на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в Уральском федеральном округе.

"Суммарная мощность заводов составит 415 тыс. т отходов в год при работе в одну смену. Этого достаточно для решения поставленной задачи на десятилетия вперед", - цитируют Моора в его пресс-службе.

"Для эффективного сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов создаются площадки накопления с мусороперегрузочными станциями, что позволит сократить расходы на транспортировку отходов. Всего предусматривается создание около 20 мусороперегрузочных станций. Еще до утверждения схемы обращения с ТКО было заключено концессионное соглашение, предусматривающее строительство трех мусоросортировочных заводов. В Тюмени завод уже работает. <……>. В перспективе все отходы будут сортироваться. Мусоросортировочные заводы позволят отсортировать для дальнейшей утилизации и вторичного использования не менее 41% общей массы поступивших ТКО, этот показатель отражен в концессионном соглашении. Доходы от реализации этого вторсырья будут учитываться при принятии тарифных решений в дальнейшем», – сообщил глава региона.

Губернатор высказал мнение, что общим вопросом межрегиональной кооперации могут стать переработка отходов и создание системы их вторичного использования.

"Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов поддержал предложение Александра Моора и призвал обсудить его более детально", - сказано в сообщении пресс-службы.