Дюссельдорф впервые примет Международный культурный фестиваль "Цветы России"

Москва, 18 марта. С 8 по 14 апреля в Дюссельдорфе состоится XVI Международный культурный фестиваль "Цветы России", посвященный детскому и юношескому творчеству. Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры РФ в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии.

Мероприятия проекта "Цветы России" объединят несколько площадок Дюссельдорфа. С 8 по 14 апреля в пространстве Pinocchioe.V. будет работать выставка детского рисунка "Россия глазами ребенка". Все желающие смогут увидеть работы учеников 6–16 лет из художественных школ разных регионов России, отобранные опытными преподавателями и искусствоведами. Как отмечают организаторы фестиваля – продюсерская компания "Нева-Арт" – выставка позволяет оценить творческий потенциал одаренных детей, их интерес к России и умение ее показать через призму собственного видения.

11 апреля в Институте Гете пройдет круглый стол "Обучающие технологии и социокультурные аспекты в языковом образовании Германии и России". Специалисты обсудят традиционные подходы и эффективные методики обучения, оценят влияние педагогики и культурных особенностей на повышение мотивации учащихся, сравнят проблемы представителей различных национальностей в усвоении немецкого языка.

В это же время в Немецкой опере на Рейне заслуженная артистка России, лауреат премии "Золотая маска" Дарья Павленко проведет мастер-класс для студентов школы балета при Немецкой опере. Участники узнают о новых методах освоения классического танца, особенностях современного балета, отработают элементы экзерсиса у станка и на середине класса, методику разучивания танцевальных вариантов и этюдов.

12 апреля Русская школа SprachInvest станет площадкой для круглого стола "Социокультурные и культурологические компетенции при обучении русскому языку как иностранному". Педагоги и методисты ведущих образовательных и исследовательских учреждений России и Германии рассмотрят обучающие и развивающие технологии языкового образования. Они обсудят и трудности, с которыми сталкиваются преподаватели русского как иностранного.

Санкт-Петербургский государственный театр марионеток им. Е.С. Деммени представит жителям и гостям Дюссельдорфа редкое сокровище. 12 апреля в музее Kunstpalast театр откроет интерактивную выставку "Волшебный мир театральных кукол" с коллекцией авторских театральных кукол, известных в Санкт-Петербурге как "большая труппа маленького театра". Посетители экспозиции смогут задать вопросы профессиональным артистам-кукловодам.

Вечером 12 апреля в Kunstpalast состоится концерт классической музыки "Русский сувенир" с участием победителей и дипломантов всероссийских и международных конкурсов. Среди исполнителей – пианист Иван Бессонов (победитель Eurovision Young Musicians 2018), Камерный оркестр музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова (Санкт-Петербург), лауреаты конкурсов Данила Бессонов (скрипка), Тимофей Яхнов (гобой), Эрик Мирзоян (кларнет), Андрей Тарануха (ударные), Юлия Пьяникова (скрипка). На концерте прозвучат известные произведения русской и зарубежной классики.

Программа:

8-14 апреля

Выставка детского рисунка "Россия глазами ребенка" (Pinocchioe.V., Münsterstraße 497, 40472 Düsseldorf)

11 апреля

10:00 – творческая встреча и мастер-класс по классическому танцу Дарьи Павленко (Немецкая опера на Рейне, Heinrich-Heine-Allee 16A, 40213 Düsseldorf)

11:00 – круглый стол "Обучающие технологии и социокультурные аспекты в языковом образовании Германии и России" (Институт Гёте, Immermannstraße 65B, 40210 Düsseldorf)

12 апреля

10:00 – круглый стол "Обучающие технологии и социокультурные аспекты в языковом образовании Германии и России" (Русская школа SPRACHINVEST, Charlottenstr. 49, 40210 Düsseldorf)

18:00 – интерактивная выставка "Волшебный мир театральных кукол" Санкт-Петербургского государственного театра им. Е.С. Деммени (Robert-Schumann-Saal в музее Kunstpalast, Ehrenhof 4-5, 40479 Düsseldorf)

19:00 – концерт классической музыки "Русский сувенир" в исполнении лауреатов и дипломантов всероссийских и международных конкурсов (Robert-Schumann-Saal в музее Kunstpalast, Ehrenhof 4-5, 40479 Düsseldorf)

Дополнительная информация, аккредитация СМИ: пресс-атташе Катерина Устинова, press.neva.art@gmail.com, +7 (911) 731-38-19

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org/

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2019 года, запланированы более 400 мероприятий в 77 городах Германии: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали. Среди участников "Русских сезонов" в Германии более 80 учреждений культуры.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах с охватом в 6 млн зрителей.

Возрастная категория 6+

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsingermany2019/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK

Контакты для СМИ

media@russianseasons.org