На Moscow International Recycling Expo - 2019 обсудят ограничение экспорта металлолома

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. В Москве с 19 по 22 марта пройдет выставка Moscow International Recycling Expo - 2019 (16+), в рамках которой состоится 15-й международный форум "Лом черных и цветных металлов", а также 4-й Евразийский конгресс по обращению с отходами электронного и электротехнического оборудования и ежегодная конференция по утилизации транспортных средств, техники и оборудования.

Как сообщили в оргкомитете выставки, участники круглых столов и семинаров обсудят вопросы взаимодействия с банковским сектором, наилучшие доступные технологии, переработку пластика, НДС, утилизационные и экологические сборы. Представители рынка лома и обращения с отходами смогут познакомиться с новинками профессионального оборудования для утилизации и ресайклинга. Свои продукты презентуют производители и поставщики технологий и услуг из 30 стран мира. В рамках форума также состоится вручение профессиональной премии "Лучшие на рынке лома".

Свои приветствия участникам направили Правительство Москвы и Общественная палата РФ.

В программе форума "Лом черных и цветных металлов" запланирована пресс-конференция "Запрет экспорта лома черных металлов с территории РФ в 2019 году". Мероприятие пройдет 20 марта в 15:00 в Конгресс-парке Рэдиссон Роял (гостиница "Украина", Кутузовский проспект, 2\1). Аккредитация СМИ по телефону: +79099415095.

По словам директора ассоциации НСРО "РУСЛОМ.КОМ" Виктора Ковшевного, "ограничение экспорта лома приведет к падению цен на металлолом, что негативно скажется на экономической и экологической ситуации в стране".

Выставку MIR-Expo и форум ежегодно посещают более 1000 делегатов из 30 стран мира. Это статусная деловая площадка для заключения контрактов, демонстрации достижений и диалога бизнеса с властью. Среди участников — лидеры рынка, представители органов власти, общественных организаций, профильных союзов и СМИ.