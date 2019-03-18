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Каждый второй финалист конкурса "Лидеры России" выбрал обучение на программах РАНХиГС

Финалисты и победители конкурса "Лидеры России" прошлого года, получившие грант и выбравшие для повышения квалификации Президентскую академию, рассказали о преимуществах обучения в РАНХиГС
Описание
© Пресс-служба РАНХиГС

Москва, 18 марта. Из 300 финалистов прошлого года Президентскую академию выбрали 136, они проходят обучение по 14 образовательным программам. Наибольшей популярностью пользуются программы "Executive Master in Public Management (ЕМРМ) – Мастер государственного управления для руководителей" в Высшей школе государственного управления (ВШГУ) и "Executive Master of Business Administration, EMBA – Мастер делового администрирования для высшего руководящего звена совместно с Kingston University London" по специализации "Стратегический менеджмент" Института общественных наук (ИОН), которые выбрали 38 и 34 человека соответственно.

19 участников конкурса выбрали программу "Мастер делового администрирования для высшего руководящего звена совместно с Kingston University London – Executive Master of Business Administration" (ИОН), еще 12 предпочли программу "Инновационные стратегии бизнеса для высшего руководящего состава совместно с Kingston University London" (ИОН).

Программу "Мастер делового администрирования совместно с Kingston University London" (ИОН) выбрали 10 человек, еще 7 участников обучаются на совместной программе MBA Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС и Гренобльской школы менеджмента. Семь человек выбрали программу "Мастер делового администрирования" (ИБДА), еще трое предпочли "Мастера делового администрирования" с магистратурой.

На программах "Управление человеческими ресурсами: Международные аспекты совместно Kingston University London" (ИОН), Executive MBA "Стратегическое управление и лидерство" (ИБДА), Executive MBA "Стратегическое управление и лидерство" + магистратура (ИБДА), "Доктор делового администрирования" Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ), "Master in Public Administration – специалист по государственному и муниципальному управлению" Института государственной службы и управления (ИГСУ) и "Юрист публичного права (магистратура)" в Северо-Западном институте управления, филиале РАНХиГС, учатся по одному финалисту "Лидеров России".

В настоящее время участники конкурса "Лидеры России" Высшей школы государственного управления (ВШГУ) Президентской академии обучаются на 2 программах. На программе "Кадровый резерв администрации Президента РФ", направленной на подготовку управленческого резерва высшей готовности для возможного выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней, проходят обучение 26 финалистов и победителей конкурса. Все они являются государственными служащими.

В ВШГУ также реализуется программа, разработанная специально для участников "Лидеров России", – "Executive Master in Public Management – Мастер государственного управления для руководителей". Ее целью является подготовка современных управленцев в сфере государственного и муниципального управления, объединенных общим пониманием вызовов и задач, стоящих перед страной, и обладающих видением, знаниями, навыками и мотивацией для эффективной работы в общественных институтах, органах власти и некоммерческих организациях.

Об этой программе рассказала одна из участников конкурса, консультант аналитического отдела Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Татьяна Союзнова. Она отметила, что "организаторы программы каждый модуль удивляют нас интересными спикерами, которые передают свой опыт и уникальные знания". По ее словам, обучение в ВШГУ РАНХиГС также дало возможность познакомиться с множеством активных и талантливых людей, расширить кругозор и вырасти как профессионалу.

На Факультете международных программ МВА Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС обучаются сразу 76 победителей и финалистов конкурса "Лидеры России". Участники программ ИОН поделились своими впечатлениями от обучения, отметив высокое качество преподавания и большое количество практики в процессе.

Как рассказала замначальника управления закупок ООО "Зарнестсервис", студентка программы "ЕМВА. Мастер делового администрирования для высшего руководящего звена совместно с Kingston University London" Анна Сирота, огромным преимуществом этой программы является возможность получения не только российского, но и европейского образования, зарубежные стажировки, а также "гибкий график обучения, выбор ценных практических модулей и серьезный преподавательский состав и спикеры".

О плюсах программы рассказал и директор компании CoBrain, обучающийся на программе "МВА. Мастер делового администрирования совместно с Kingston University London" Алексей Моров. "Для меня было очень важно, что эта программа полностью на английском языке. Когда все на английском языке, это предъявляет требования не только к нам, но и к нашим преподавателям", - отметил он.

Кроме того, Алексей Моров обратил внимание на то, что все участники программы очень мотивированы к обучению, а сама программа дает новые знания, которые можно сразу применить в своей работе.

Анна Иванова, HR-директор компании "OMC" и студентка программы "МВА. Мастер делового администрирования", реализуемой совместно с Kingston University London, отметила, что несомненным преимуществом является подход к обучению, при котором преподаватели "уважают профессиональный опыт участника, вовлекают слушателей программы в активное обсуждение, обмен мнениями, и, таким образом, мы учимся не только у преподавателей, но и друг у друга".

18 финалистов "Лидеров России" учатся и в Институте бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС. Они выбирают программы Executive МВА "Стратегическое управление и лидерство", Магистр+МВА, МВА и Магистр+МВА-Гренобль. По словам директора филиальной сети ООО "Инокспоинт Групп" Александра Барашкова, который проходит обучение по программе Executive MBA "Стратегическое управление и лидерство", обучение в Президентской академии носит не лекционный, а практический характер, что стало возможным благодаря интересным преподавателям-практикам. Кроме того, при обучении появляется команда единомышленников, ведь ее слушатели – это люди из бизнеса, которые сами сделали себя на рынке, а такой круг общения позволяет обучаться не только в стенах аудитории, давая возможность обмениваться опытом.

"При обучении используются реальные инструменты, которые можно и нужно применять в работе, и это дает ощутимый эффект с первых дней учебы. На каждом модуле программы развивают стратегический взгляд, который позволяет с разных сторон взглянуть на обычные вещи, компанию, себя, окружающую реальность и людей вокруг", - сказал Александр Барашков, отметив, что рекомендует эту программу и верит, что ее выпускники могут сделать сильнее не только свои компании, но и внести большой вклад в экономику страны.

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