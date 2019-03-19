ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" удостоено почетного диплома свердловского губернатора

ТАСС, 19 марта. Почетный диплом губернатора Свердловской области "за большой вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области и в связи с 55-летием со дня образования организации" был вручен генеральному директору ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) Алексею Крюкову на общем годовом собрании Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). Об этом сообщили в понедельник в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ.

Одной из ключевых тем собрания СОСПП стало обсуждение вопросов, связанных с реализацией национальных проектов как драйвера развития всех сфер жизни региона. В собрании участвовали замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В своем выступлении свердловский губернатор, в частности, напомнил, что для реализации нацпроектов в Свердловской области разработаны и утверждены 55 проектов. В текущем году на эти цели предусмотрено более 30 млрд рублей из средств федерального и областного бюджетов.

"В связи с этим призываю руководителей предприятий, бизнес-сообщество синхронизировать свои корпоративные программы развития с показателями региональных проектов и индикаторами, зафиксированными в программе "Пятилетка развития". Одна из ключевых задач — стабильное увеличение объемов инвестиций в экономику региона", – приводят в службе слова главы региона.

"Одним из базовых условий поступательного развития Свердловской области является стабильная поставка потребителям, в том числе предприятиям промышленного комплекса региона, голубого топлива. Мы прекрасно понимаем степень своей ответственности и будем стремиться к тому, чтобы уральские металлурги, машиностроители и энергетики были обеспечены газом в необходимом объеме", – отметил по итогам собрания гендиректор ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" Алексей Крюков.

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100% дочернее общество ПАО "Газпром", обслуживает объекты газотранспортной системы, осуществляет транспортировку и распределение природного газа на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. Коллектив предприятия насчитывает более 9 тыс. человек.