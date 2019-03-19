Александра Горячкина принесла женской сборной больше всех очков на ЧМ по шахматам в Астане

ТАСС, 19 марта. Ямальская шахматистка Александра Горячкина принесла в копилку женской сборной России больше всех очков на командном чемпионате мира по шахматам среди мужчин и женщин, завершившемся в Астане (Казахстан). Об этом сообщают в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Российская женская команда стала серебряным призером командного ЧМ. В состав женской сборной вошли Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Александра Горячкина, Ольга Гиря. "Феноменальный результат показала ямальская спортсменка Александра Горячкина, заслуженный мастер спорта России, гроссмейстер России и международный гроссмейстер среди женщин. Она принесла в копилку женской сборной команды России больше всех очков. Александра выступила без замен, набрала восемь очков из девяти возможных, сыграв в чемпионате без единого поражения, одержала семь побед и два раза сыграла вничью", - рассказали в пресс-службе.

Причиной успешного выступления ямальской шахматистки стала система подготовки юных гроссмейстеров в регионе. Как рассказал ТАСС 12-й чемпион мира по шахматам, вице-президент Российской Шахматной Федерации, зампред комитета Госдумы по международным делам Анатолий Карпов, российские регионы опережают столицу в развитии шахмат, в том числе детских. "В числе первых задач, которые в 2018 году поставила новый министр просвещения РФ Ольга Юрьевна Васильева перед министерством, стало введение шахмат в школьное обучение в качестве дополнительной или обязательной дисциплины. Надо сказать, что центр запаздывает, поскольку в регионах эти программы идут", - рассказал он. "На Ямале моя полярная школа [Полярная школа шахмат Анатолия Карпова в Салехарде – прим. ТАСС] существует вот уже 20 лет. И Александра Горячкина, которая блестяще выступала в командном чемпионате мира, - это выпускница моей шахматной школы в Салехарде", - отметил Карпов.

Мужская сборная команда России досрочно стала победителем соревнований.

В турнирах по круговой системе на командном Чемпионате мира по шахматам (18+) среди мужчин и женщин играли 10 команд. На старт вышли мужские команды из России, Китая, Англии, Казахстана, США, Индии, Ирана, Швеции, Азербайджана, Египта. Женские сборные представили Россия, Китай, Грузия, Казахстан, Армения, Индия, Украина, США, Венгрия, Египет.