На RIGF - 2019 отметят 25-летие домена .RU и обсудят будущее Рунета

Москва, 19 марта. Программа юбилейного 10-го Российского форума по управлению интернетом продолжает формироваться – следите за обновлениями! RIGF - 2019 состоится 8 апреля 2019 года в Москве, в Лотте Отеле.

Форум проводится Координационным центром доменов .RU/.РФ при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Партнеры форума – ICANN, ISOC, RIPE NCC, ТЦИ. Партнер по кибербезопасности – Лаборатория Касперского. Генеральный информационный партнер – ТАСС.

Одно из ключевых интернет-событий 2019 года – 25-летие российского национального домена верхнего уровня .RU, и, разумеется, это станет одной из главных тем RIGF - 2019. Собственно, сам форум и даст старт целой серии юбилейных мероприятий, которые в 2019 году пройдут по всей стране и послужат популяризации домена .RU и интернета в целом. Первым событием, которое откроет юбилейный год, станет торжественная церемония гашения почтовой марки, посвященной 25-летию домена .RU. Марка будет выпущена ограниченным тиражом и сразу же станет предметом охоты для филателистов. Церемония пройдет прямо на RIGF - 2019, и за ней можно будет наблюдать в реальном времени, подключившись к прямой трансляции мероприятия.

Откроется форум пленарным заседанием, участники которого поговорят о возможностях локализации глобальных принципов управления интернетом с тем, чтобы учесть специфику российского региона. На заседании выступят Андрей Воробьев (Координационный центр доменов .RU/.РФ), Ольга Кавалли (Министерство иностранных дел Аргентины), Йован Курбалийя (Группа высокого уровня Генерального секретаря ООН по цифровому сотрудничеству), Леонид Левин (Государственная дума РФ), Сергей Петров (Институт развития Интернета), Алексей Соколов (Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ).

С традиционной лекцией для участников RIGF - 2019 в этом году выступит Йован Курбалийя – автор книги "Управление интернетом", одного из самых популярных изданий по теме Internet Governance, в течение более чем 10 лет выходящего на разных языках и в разных странах мира. В прошлом году Координационный центр доменов .RU/.РФ выпустил перевод седьмого издания книги "Управление интернетом" для российских читателей. А впервые книгу Йована Курбалийи "Управление интернетом" на русском языке Координационный центр издал в 2010 году – специально к первому Российскому форуму по управлению интернетом. Фактически эта книга стала первым в нашей стране справочным изданием по "управлению интернетом", где содержатся необходимые сведения о принципах устройства всемирной сети и подходах к управлению ею. Сам же автор Йован Курбалийя является всемирно признанным экспертом в области управления интернетом и в своей лекции расскажет участникам RIGF - 2019 о том, что происходит в сфере Internet Governance сегодня.

Далее в программе форума пройдут четыре заседания по разным тематикам. На секции "История интернета в лицах" соберутся ветераны Рунета, которые были свидетелями важнейших событий в его истории. В их рассказах отразится большой путь, который прошел Рунет, начинавшийся как образовательная сеть, связавшая несколько университетов, и превратившийся за 25 лет в крупную индустрию: суммарный вклад цифровой и мобильной экономики оценивается сегодня более чем в 5% ВВП.

На RIGF - 2019 речь пойдет не только об истории, но и о будущем интернета. Известные эксперты, занятые в самых передовых отраслях интернет-экономики, примут участие в секции "Следующие 25 лет: интернет будущего" и попробуют очертить контуры глобальной сети, которые она может приобрести через четверть века. О том, как в среднесрочной перспективе интернет изменит образ жизни людей и привычный уклад экономики, как поменяются подходы к образованию, безопасности и потреблению информации, каков прогноз на следующие годы, расскажут отечественные и зарубежные специалисты, среди которых Фредерик Донг (ISOC), Сергей Плуготаренко (РАЭК), Андрей Ярных (Лаборатория Касперского).

Профессиональный разговор о повышении уровня знаний в области информационных технологий и безопасного использования интернета пойдет на секции "Новые кадры для цифровой экономики". Ее участники поговорят о формировании культуры информационной безопасности и образовании в эпоху "викиномики". Среди спикеров – Виктория Бунчук (.ДЕТИ), Ирина Галанова (Национальное агентство социальных инициатив (НАСК)), Алексей Демидов (РАНХиГС), Ольга Рубцова, (Академия инновационного образования и развития), Галина Солдатова (Фонд развития Интернет) и другие.

Еще один важный вопрос, ставший уже традиционным для Российского форума по управлению интернетом, – это обеспечение международной информационной безопасности. Гости и спикеры RIGF - 2019 обсудят новые вызовы информационной безопасности, расскажут о своем опыте, представят новые модели отражения киберугроз. Проведет секцию Алексей Семеняка (RIPE NCC). Кстати, обсуждение этой технической темы будет продолжено на еще одном мероприятии – RIPE NCC Day, которое состоится 9 апреля в Москве на той же площадке и соберет известных технических специалистов из России и стран Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии. RIPE NCC Day станет частью юбилейных мероприятий в честь 25-летия домена .RU и предоставит возможность сетевым инженерам и другим техническим специалистам обменяться знаниями и опытом, а также обсудить возможности регионального сотрудничества. Мероприятие открыто для всех желающих и организовано при поддержке Координационного центра доменов .RU/.РФ.

Зарегистрироваться и узнать подробности о RIPE NCC Day можно здесь: https://www.ripe.net/s/ripe-ncc-day-moscow-2019

C подробной программой RIGF - 2019 можно ознакомиться на сайте форума: https://rigf2019.ru/prog/

Участие в форуме RIGF - 2019 бесплатное, но требуется предварительная регистрация: https://rigf2019.ru/reg/

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