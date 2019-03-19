В конкурсе на соискание премии ATOMEXPO AWARDS участвуют проекты из 25 стран

Москва, 19 марта. Завершился прием заявок для участия в конкурсе на соискание премии ATOMEXPO AWARDS. Эта международная профессиональная награда присуждается компаниям/организациям за вклад в развитие и использование атомных технологий для блага человечества. Конкурс проводится в рамках XI Международного форума "АТОМЭКСПО", который пройдет 15-16 апреля в Сочи, в Главном медиацентре.

В этом году количество стран-участниц конкурса увеличилось до 25. Поступили заявки от компаний из Аргентины, Бангладеш, Боливии, Венгрии, Германии, Дании, Египта, Замбии, Индии, Индонезии, Испании, Кении, Китая, Марокко, Монголии, Республики Корея, России, США, Турции, Узбекистана, Филиппин, Франции, Чехии, Швеции, Японии. Также в конкурсе участвуют проекты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и кросс-региональные проекты.

Конкурс проводится по пяти номинациям: "Атомные технологии для улучшения качества жизни" (проекты в области неэнергетического применения ядерных технологий); "Инновации для будущего" (самые прорывные и инновационные технологические проекты); "Лучший старт" (проекты, связанные с запуском реализации национальной программы в области атомной энергетики); "Общественная приемлемость" (наиболее эффективные коммуникационные проекты); "Развитие человеческого капитала" (лучшие проекты в области развития человеческих ресурсов и кадрового обеспечения).

Пять независимых международных жюри в составе мировых экспертов атомной отрасли выберут по три номинанта в каждой категории. Заключительное заседание жюри, на котором будут определены проекты-победители, запланировано на 14 апреля. Торжественная церемония вручения премии состоится 15 апреля, в день открытия форума "АТОМЭКСПО - 2019".

Главная тема форума в этом году – "Атомные технологии для улучшения жизни". Деловая программа впервые формируется Международным программным комитетом, в состав которого вошли: генеральный директор Агентства по атомной энергии ОЭСР Уильям Мэгвуд, генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации (WNA) Агнета Ризинг, председатель Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС) Жак Регальдо, бывший генеральный директор АЯЭ ОЭСР Луис Эчаварри и другие.

Участники "АТОМЭКСПО - 2019" – руководители государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, международные эксперты – рассмотрят глобальные вопросы развития безуглеродной энергетики, ответственного подхода к экологии и природным ресурсам, "зеленых" инвестиций, международного партнерства в целях устойчивого развития. В числе ключевых тем круглых столов – неэнергетическое применение ядерных и радиационных технологий в промышленности, науке, медицине и сельском хозяйстве; цифровые решения для инфраструктурных проектов; управление знаниями; развитие человеческого капитала и др.

На полях форума запланировано подписание важных документов: соглашений о стратегическом сотрудничестве и партнерстве, коммерческих контрактов, документов о развитии проектов. На выставочной площадке будут представлены широкий спектр применения передовых атомных технологий, новые продукты и решения, в том числе не связанные с энергетикой. Площадь выставочной экспозиции более 13 000 кв. м.

"Платиновый" спонсор XI Международного форума "АТОМЭКСПО - 2019" – ПАО "Банк ВТБ", "серебряный" спонсор – АО "Газпромбанк". Площадку для организации форума предоставляет Госкорпорация "Росатом". Оператор мероприятия – ООО "АТОМЭКСПО". Дополнительную информацию о форуме "АТОМЭКСПО - 2019" можно получить: на сайте http://2019.atomexpo.ru/, по тел. +7 (499) 922-89-95, Email: atomexpo@atomexpo.com. Для участия в мероприятиях форума и посещения выставки необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию https://reg.atomexpo.ru/ru/registration.

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