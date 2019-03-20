Опубликована культурная программа V Международного арктического форума

Москва, 20 марта. В рамках проведения Международного арктического форума (6+) состоится серия культурных мероприятий для гостей и участников. Гости Форума смогут посетить передвижную выставку "Живая легенда Арктики", посвященную ледоколу "Красин", принять участие в творческих встречах с авторами фильмов-победителей II Международного кинофестиваля стран Арктики ARCTIC OPEN, познакомиться с историческими судьбами людей, чьи имена связаны с освоением русского Севера и Северного морского пути. Свои культурные программы также представили ведущие театры, музеи и выставки Санкт-Петербурга.

Познакомиться с историей ледокола "Красин" участники Форума смогут не только в рамках организованной выставки: музей "Ледокол "Красин" предлагает бесплатное посещение корабля при предъявлении бейджа участника в дни проведения Международного арктического форума. Ледокол "Красин" является культурной и исторической достопримечательностью не только Санкт-Петербурга, но и России. Корабль стал символом первенства нашей страны в освоении Северного Ледовитого океана. Легендарный "Красин" являлся флагманом советской экспедиции, спасшей экипаж дирижабля Умберто Нобиле, принял участие в IX Карской экспедиции, первым достиг мыса Желания, впервые провел военные корабли по Cеверному морскому пути, героически воевал с немецким флотом в годы Великой Отечественной войны.

В рамках презентации Международного арктического проекта "Неизвестные герои Севера" откроется мультимедийная выставка, на которой будет представлена история выдающегося гидрографа, полярника, моряка Николая Евгенова. На ледокольных пароходах "Вайгач" (1913 год) и "Таймыр" (1914–1915 годы) в должности помощника начальника Гидрографической экспедиции он участвовал в открытии Северной Земли (именно на вахте Евгенова был обнаружен этот архипелаг) и других арктических островов, прошел Северным морским путем из Владивостока в Архангельск. Идею проекта поддержали РГО, музей Арктики и Антарктики, Архангельский краеведческий музей, ассоциация полярников и лично Артур Чилингаров, российский ученый-океанолог, политик. Проект получил финансовую поддержку Фонда президентских грантов. Выставка будет презентована на нескольких культурных площадках – ГБПОУ "Воробьевы горы" (Москва), Российский государственный музей Арктики и Антарктики (Санкт-Петербург), Архангельский краеведческий музей (Архангельск). Фильм о Николае Евгенове будет представлен на кинофестивалях.

Также в рамках культурной программы Форума будут организованы кинопоказы и творческие встречи с авторами двух фильмов-победителей II Международного кинофестиваля стран Арктики ARCTIC OPEN: художественный фильм "Царь-птица" (Россия, Якутия) и встреча с режиссером фильма Эдуардом Новиковым, документальный фильм "Великий северный путь" (Россия, Москва) и творческая встреча с автором фильма Леонидом Кругловым.

Свою программу на дни проведения Международного арктического форума представили ведущие театры, музеи и выставки Санкт-Петербурга. Среди них Мариинский театр, Михайловский театр, Российский государственный музей Арктики и Антарктики, Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д.Д. Шостаковича, Государственный музей городской скульптуры, музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Центральный выставочный зал "Манеж", Петропавловская крепость и др.

Культурная программа V Международного арктического форума "Арктика – территория диалога": https://forumarctica.ru/kulturnaya-programma-2019/

Официальный сайт мероприятия: forumarctica.ru

V Международный арктический форум "Арктика – территория диалога" является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Форум призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий. Впервые форум "Арктика – территория диалога" состоялся в 2010 году и был посвящен современным проблемам Арктического региона. Второй Форум прошел в 2011 году и затронул вопросы формирования арктической транспортной системы, в 2013 году в числе основных тем мероприятия рассматривались вопросы экологической безопасности, а в 2017 году Форум был посвящен теме "Человек в Арктике". Главная тема предстоящего V Международного арктического форума "Арктика – территория диалога" будет звучать как "Арктика. Океан возможностей". В основе деловой программы будут представлены три трека: "Прибрежные территории", "Открытый океан" и "Устойчивое развитие".

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 195 стран мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 75 стран мира.

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