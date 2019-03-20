UiPath отметила достижения ММК в области программной роботизации RPA

ТАСС, 20 марта. В начале марта 2019 года в Москве прошла конференция RPA DAY!, посвященная технологии программной роботизации процессов. Как сообщают в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК" (Магнитогорский металлургический комбинат), в конференции, организованной компанией QIWI, приняли участие около 140 человек. В качестве спикеров были приглашены руководители направлений RPA (Robotic Process Automation) крупных российских и зарубежных компаний, которые поделились своими успехами и достижениями в этой области, а также обсудили проблемы создания программных роботов.

Центр компетенций RPA и инноваций был создан в ООО "ММК-Информсервис" (общество Группы ПАО "ММК", которое обслуживает ИТ) в июле 2018 года и уже в сентябре запустил в эксплуатацию первого программного робота на ММК. "Изученный нами мировой опыт использования роботизации бизнес-процессов с применением технологии RPA показывает высокую эффективность этого инструмента на пути цифровой трансформации бизнеса, лежащей в основе реализации концепции "Индустрия 4.0" – концепции стратегического развития ПАО "ММК", – отметил директор ООО "ММК-Информсервис" Вадим Феоктистов.

С целью дальнейшего развития и применения технологии RPA в Группе ПАО "ММК" реализован проект по проведению диагностики бизнес-процессов, который проводился совместно с внешними консультантами. В результате выполнения проекта были выявлены процессы, пригодные для роботизации, получены рекомендации по модернизации и расширению Центра компетенций. Программные роботы будут разрабатываться самостоятельно ресурсами Центра компетенций RPA в ООО "ММК-Информсервис".

Краткую историю создания Центра компетенций RPA и инноваций рассказал на конференции его руководитель Михаил Верисов. Важной частью доклада была информация о роботизации кросс-функционального бизнес-процесса по оплате поставок металлолома. Четырнадцать программных роботов задействованы для выполнения данного процесса – начиная с разбора электронной почты с документами от поставщиков и заканчивая формированием документов в клиент-банке. Цифровые сотрудники пользуются обычными интерфейсами программного обеспечения, выполняя работу вместо человека. Тем самым они освобождают рабочее время реальных людей, которое используется для выполнения более сложных задач, требующих непосредственного участия человека.

"В Группе ММК хотелось бы отметить выбор правильного, с нашей точки зрения, стратегического подхода к внедрению роботизации. Реализованный процесс по оплате поставок металлолома очень сложный и многошаговый, затрагивающий несколько подразделений внутри Группы ММК. Мы очень рады, что специалисты Центра компетенций RPA смогли оперативно роботизировать его собственными силами, и верим в дальнейший потенциал коллег на пути цифровизации комбината", – сказал директор по продажам UiPath Россия Артем Виноградов.