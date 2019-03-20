Росконгресс и МФТИ подписали соглашение о совместной поддержке технологических стартапов

Москва, 20 марта. Состоялось подписание соглашения между Фондом Росконгресс в лице председателя правления, директора Александра Стуглева и Международным Фондом Технологий и Инвестиций (МФТИ) в лице председателя правления Юрия Черчеса о сотрудничестве с целью развития рынка инновационных и высокотехнологичных коммерческих проектов, а также о содействии в привлечении финансирования и инвестиций в технологические стартап-проекты.

Согласно соглашению, стороны будут не только совместно отбирать перспективные технологические проекты для финансирования, но также окажут техническое содействие для подготовки к получению инвестиций.

"Наша глобальная задача – развитие инновационного рынка Российской Федерации с целью продвижения российских технологических решений. Для реализации этой задачи мы будем привлекать не только отечественных, но и зарубежных инвесторов. Мы окажем максимальную поддержку перспективным стартап-проектам для получения инвестиций на развитие бизнеса", – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В рамках сотрудничества будут созданы условия и инфраструктура для простого и прозрачного доступа инвесторов к инновационным и высокотехнологичным проектам. Также проектам будет оказана маркетинговая и информационная помощь в продвижении с использованием инструментов и механизмов Фонда.

"Мы разрабатываем различные механизмы поиска и отбора перспективных проектов, в том числе будет организован всероссийский конкурс инновационных и высокотехнологичных проектов "БИЗНЕС ПРИОРИТИ". Мы благодарны Фонду за оказание поддержки нашей деятельности по финансированию значимых инвестиционных проектов. Благодаря ресурсам Росконгресса мы сможем охватить конкурсом максимальное количество проектов и выбрать для поддержки наиболее эффективные и перспективные из них", – прокомментировал Юрий Черчес, председатель правления МФТИ.