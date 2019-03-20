Обновление кадров в металлургии обсудят на Красноярском экономическом форуме - 2019

Красноярск, 20 марта. Менеджеры крупнейших металлургических компаний России, чиновники федерального уровня, представители образовательных учреждений обсудят на Красноярском экономическом форуме вопросы подготовки и обновления кадров в металлургической отрасли. Панельная дискуссия по теме "Молодые таланты для металлургии будущего" пройдет в третий день KEF'2019, 30 марта.

Четвертая промышленная революция оказывает влияние на все сектора экономики, трансформируя рабочие места и подталкивая компании к пересмотру кадровой политики. В условиях цифровой экономики организации нуждаются в сотрудниках нового типа – технически грамотных, способных самостоятельно принимать решения, готовых постоянно учиться и работать в команде.

Эти тенденции не обходят стороной и металлургическую отрасль. Появление высокотехнологичного оборудования трансформирует традиционные рабочие специальности, вытесняет ручной труд, но повышает требования к квалификации. Разгрузка сырья беспилотными самосвалами, цифровые методы управления и контроля на производстве уже стали неотъемлемой частью технологических цепочек на многих предприятиях отрасли. Поэтому корпоративные университеты металлургических компаний уделяют особое внимание электронным методам обучения, с использованием цифровых двойников, дополненной и виртуальной реальности.

Однако основную подготовку молодые специалисты все-таки должны получать на вузовском уровне. В связи с этим перед компаниями металлургической отрасли, профильными государственными ведомствами и университетами встают новые вопросы. Какие специальности будут востребованы в металлургии 4.0? Каким новым требованиям должны соответствовать преподавательский состав и учебные программы? Как обеспечить престиж инженерных и рабочих специальностей, чтобы привлечь молодые таланты? Что для этого нужно изменить в кадровых стратегиях металлургических предприятий?

Ответы на эти и другие вопросы будут искать участники дискуссии "Молодые таланты для металлургии будущего". К дискуссии приглашены депутат Государственной Думы РФ, сопредседатель Экспертного совета по металлургической и горнорудной промышленности Алексей Канаев, директор департамента металлургии и материалов Минпромторга России Павел Серватинский, ректор РАНХиГС Владимир Мау, ректор НИТУ "МИСиС"Алевтина Черникова, исполнительный директор Ассоциации предприятий черной металлургии "Русская Сталь" Алексей Сентюрин, начальник управления обучения и развития персонала ООО УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" Елена Зимина.

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