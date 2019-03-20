На КЭФ-2019 обсудят, как сделать целлюлозно-бумажные предприятия экологически чистыми

Красноярск, 20 марта. В рамках Красноярского экономического форума (зал № 6) 30 марта в 12:30 состоится круглый стол на тему "Замкнутый цикл чистого целлюлозно-бумажного производства. Как сохранить природу и развить промышленность", организованный под эгидой Государственной Думы РФ.

Участники обсудят, как сделать целлюлозно-бумажные предприятия экологически чистыми без ущерба для рентабельности, какие меры господдержки российских лесопромышленников востребованы сегодня. В ходе круглого стола также будут рассмотрены вопросы соблюдения норм экологического законодательства и меры, необходимые для повышения конкурентоспособности продукции российского леспрома.

Активный диалог власти и бизнеса по заявленным темам необходим для успешной реализации Стратегии развития лесного комплекса России до 2030 года. Главной задачей Стратегии является формирование условий, стимулирующих создание новых целлюлозно-бумажных предприятий. Достичь этой цели необходимо в сочетании с устойчивым лесоуправлением, обеспечив эффективное использование, охрану и воспроизводство лесных ресурсов путем широкого внедрения инновационных технологий.

Организаторы площадки: оргкомитет Национального лесного форума, проходящего под эгидой Госдумы, ГК "ВЭБ.РФ", Минприроды РФ, Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края, АО "Краслесинвест".

Участники:

- Николай Николаев, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям;

- Иван Валентик, заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства;

- Виктор Евтухов, статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации;

- Билибин Павел, старший вице-президент ГК "ВЭБ.РФ";

- Маслодудов Димитрий, министр лесного хозяйства Красноярского края,

- а также депутаты Госдумы, сенаторы, эксперты, представители российского и международного бизнеса.

"Нам нужны новые и современные предприятия, которые будут проходить экологическую экспертизу на стадии подготовки проектной документации и закупать современное оборудование – это сократит негативное воздействие на окружающую среду. Россия обладает значительными запасами неиспользуемых лесных ресурсов, которые могут перерабатывать ЦБК, а это является мощной предпосылкой для развития отрасли – как для обеспечения внутреннего спроса, так и для наращивания объемов экспорта. Планируем обсудить на площадке КЭФ эти вопросы, где бизнес и власть представят свои предложения и готовые решения. Это касается и господдержки российских лесопромышленников, и соблюдения экологического законодательства, и конкуренции с зарубежными производителями", – отметил председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"Нам предстоит обсудить ряд важных вопросов, стоящих перед лесной отраслью, – отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Рослесхоза Иван Валентик. – В частности, в каких регионах наиболее выгодны лесопромышленные инвестиции, в чем основные проблемы создания полного цикла переработки древесины. Поговорим о мерах поддержки деревоперерабатывающей отрасли и привлечении инвестиций в лесопромышленный комплекс".

Согласно данным Росстата, за последние 5 лет в Российской Федерации наблюдается увеличение объема производства лесобумажной продукции. Целлюлозы – почти на 20%, бумаги и картона – на 12%. Однако потенциал роста отрасли гораздо выше. Глава Рослесхоза считает, что для его реализации необходимо "создание современных высокотехнологичных производств, которые бы обеспечивали комплексный подход к переработке древесины, в том числе отходов и маловостребованных низкосортных пород, выпуская при этом качественную импортозамещающую продукцию".

Вопросы экологической безопасности при этом имеют принципиальное значение. "Новые проекты обязательно должны быть экологически ориентированными. Обязательной частью любых новых производств должно быть формирование современных лесопитомников. Лесовосстановление для нас – одна из приоритетных задач: тема отмечена в национальном проекте "Экология" и входящем в него федеральном проекте "Сохранение лесов", основная цель которого – обеспечение 100%-й сбалансированности выбытия и воспроизводства леса", – подчеркивает Иван Валентик.

Сейчас ядро отечественной целлюлозно-бумажной промышленности составляют 5 крупных ЦБК (целлюлозно-бумажных комбинатов), которые входят в состав 3 холдингов. До конца года планируется начать строительство ЦБК в Красноярском крае и Томской области. В перспективе они должны стать центрами двух кластеров, которые позволят серьезно повысить эффективность использования лесных ресурсов этих регионов. Также в соответствии со Стратегией развития лесного комплекса РФ до 2030 года еще 4 целлюлозно-бумажных кластера будут созданы в Архангельской и Вологодской областях, а также Свердловской области и ХМАО-Югре. В Иркутской области планируется расширение действующего ЦБК, а в Хабаровском крае – строительство нового крупного комбината на базе внешней инфраструктуры закрытого в 1994 году Амурского целлюлозно-картонного комбината.

Важным стимулом для развития отрасли должны послужить импортозамещение и локализация производства. Одна история успеха на этом поприще уже есть. С 2010 года доля импортной продукции в сегменте санитарно-гигиенических изделий снизилась с 53 до 8%. Чтобы добиться аналогичных результатов в других сегментах, необходимо сформировать экономически привлекательные условия для инвестирования в целлюлозно-бумажную промышленность и найти пути уменьшения капитальных затрат и сроков строительства ЦБК в России.

Мировой спрос на продукцию целлюлозно-бумажной промышленности составляет 440 млн т. К 2030 году ожидается его прирост на 30% (до 572 млн т). 85% производства приходятся на 10 стран, лидером из которых является США (50 млн т). Россия, мировой лидер по запасам древесины (810 млн га леса), занимает лишь 8-е место по объему производимой целлюлозно-бумажной продукции (8,2 млн т). Реализация проекта "Стратегия развития лесного хозяйства РФ до 2030 года" позволит увеличить производство товарной целлюлозы почти на 40% – до 11,3 млн т, а общий объем выпуска продукции – до 13 млн т.

Возрастная категория 18+