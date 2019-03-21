Будущее ТЭК будет одной из ключевых тем KEF'2019

Красноярск, 21 марта. На Красноярском экономическом форуме, который пройдет 28–30 марта, представители крупнейших корпораций, государства и экспертного сообщества обсудят перспективы развития российского топливно-энергетического комплекса.

Одним из главных событий форума станет расширенное заседание Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, которое пройдет под руководством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Козака 30 марта. В ходе заседания комиссии планируется обсудить исполнение комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и внедрение нового механизма конкурсного отбора инвестиционных проектов на базе долгосрочного рынка мощности. Кроме того, будут рассмотрены вопросы поддержки "зеленой" энергетики и внедрения интеллектуальных систем управления электросетями на базе цифровых технологий.

В рамках панельных сессий форума эксперты обсудят перспективы цифровизации энергетики, развитие возобновляемых источников и новые технологии разработки традиционных углеводородных месторождений. В дискуссиях примут участие председатель Правления ПАО "Интер РАО", член правления РСПП Борис Ковальчук, руководитель ПАО "Россети" и ОАО "Объединенная энергетическая компания" Павел Ливинский, глава СУЭК, член Совета директоров "МРСК Сибири" Владимир Рашевский, председатель Правления АО "СО ЕЭС" Борис Аюев, генеральный директор ПАО "Юнипро" Максим Широков, министр энергетики России Александр Новак.

"Цифровизация – глобальный процесс, затрагивающий все основополагающие отрасли экономики, в том числе энергетику. Наша задача – при помощи передовых цифровых технологий получить максимальные эффекты для отрасли в виде оптимизации использования ресурсов и повышения эффективности производственной деятельности. В конечном счете это позволит обеспечить необходимый потребителям уровень надежности и качества снабжения энергетическими ресурсами при сохранении доступной стоимости", - отметил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.

Модератором сессии "Развитие конкурентных механизмов в электроэнергетике как фактор повышения эффективности" выступит председатель наблюдательного совета ассоциации "Совет производителей энергии" Александра Панина.

"Реформа РАО ЕЭС создала базовые конкурентные механизмы в энергетике страны, что позволило ценам на электроэнергию расти существенно ниже динамики цен на сырье. Это огромный вклад отрасли в конкурентоспособность экономики. Однако мы должны вместе с государством постоянно думать над совершенствованием механизмов конкуренции, снятием барьеров, стимулами. Такие дискуссии полезны для выработки конкретных регуляторных решений", – считает она.

Сегодня спектр энергетических ресурсов расширяется, но по-прежнему во многом зависит от климата и географических особенностей каждой отдельной страны. При этом роль инновационных технологий возрастает, и все громче заявляют о себе проблемы экологической безопасности.

Как повлияет на отечественную экономику снижение зависимости мировых рынков от нефти и газа? Есть ли для нашей страны смысл в поддержке "зеленой" энергетики – или лучше "озеленить" нынешние мощности? Ответы на эти вопросы будут искать участники трека KEF'2019 "Ресурсы и энергетика".

Возрастная категория 18+

Красноярский экономический форум – 2019 состоится в обновленном формате Российского саммита конкурентоспособности 28–30 марта в МВДЦ "Сибирь" в Красноярске. В KEF'2019 примут участие около 5000 человек и более 300 спикеров.

Организаторы – Правительство РФ и Правительство Красноярского края. Оператор Форума и программная дирекция – УК "Спутник". Председатель Оргкомитета – заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак. Аккредитация открыта на сайте www.krasnoforum.ru

Для получения дополнительной информации обращайтесь в пресс-центр KEF'2019: press@krasnoforum.ru. Телефон в Москве +7(905)738-81-79, в Красноярске +7(960)767-81-11.

По вопросам аккредитации СМИ: press_question@krasnoforum.ru или по телефону +7(905)738-96-91.

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