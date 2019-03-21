Подробная программа "Российской недели ГЧП" опубликована на сайте конгресса

Москва, 21 марта. С 23 по 26 апреля 2019 года в Москве пройдет VI Инфраструктурный конгресс "Российская неделя ГЧП". Организаторами мероприятия выступают Национальный Центр ГЧП и Фонд Росконгресс при участии профильных федеральных министерств и поддержке Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты, "Деловой России", РСПП и Агентства стратегических инициатив. Генеральный партнер – Сбербанк.

Основной темой конгресса в этом году станет развитие инфраструктуры в рамках реализации национальных проектов и магистрального плана до 2024 года, которые предполагают строительство автомобильных и железных дорог, развитие авиа и морских портов, создание высокотехнологичных медицинских центров и повышение доступности объектов социальной сферы, благоустройство городской среды и улучшение экологической обстановки. Общий объем финансирования в национальные проекты предполагает 25,7 трлн рублей, 7,5 из которых необходимо привлечь из внебюджетных источников.

Участники Российской недели ГЧП обсудят порядок реализации проектов комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, привлечение частных инвесторов для реализации поставленных задач и роль международных институтов развития в этих процессах, разберутся, как достичь баланса интересов между бизнесом и властью и нивелировать риски.

Традиционно на конгрессе будет презентован "Рейтинг регионов по развитию ГЧП", который стал одним из важнейших механизмов оценки эффективности работы региональных властей в вопросах привлечения внебюджетных средств. Также на площадке Конгресса развернутся юридические дебаты о грядущих изменениях в законодательстве, в частности, поправках в 115 и 224-ФЗ и законопроекте о стимулировании инвестиций. Не останутся без внимания вопросы типологизации проектов ГЧП. Отдельная сессия будет посвящена применению механизмов ГЧП для развития IT-инфраструктуры в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика".

Влияние масштабных проектов на социально-экономическое развитие регионов обсудят на открытой дискуссии, посвященной экономике транспортной инфраструктуры. В формате экспертных дебатов ведущие консультанты в сфере ГЧП поделятся опытом работы над инфраструктурными проектами. На стратегической сессии, посвященной привлечению инвестиций в сферу борьбы с отходами, участники смогут обсудить стартовавшую в этом году "мусорную реформу", которая уже вызвала вопросы и нарекания.

Отдельные сессии будут посвящены государственным и частным фондам и другим потенциальным инструментам поддержки инфраструктурных проектов, а также трансформации крупных строительных подрядчиков в инфраструктурных инвесторов. Также программа недели ГЧП соберет экспертов образования, здравоохранения, спорта, которые обсудят ключевые практики применения механизмов ГЧП в этих сферах.

Впервые в рамках конгресса при поддержке Министерства финансов Российской Федерации и Банка России состоится рабочий семинар "Группы двадцати" (G20) с представителями бизнеса по вопросам развития инфраструктуры.

Российская неделя ГЧП – крупнейшее мероприятие России и СНГ, посвященное вопросам привлечения инвестиций для развития инфраструктуры и реализации проектов ГЧП. Ежегодно неделя собирает более 1500 участников из различных отраслей, приезжают делегации из 70 регионов России. Освещают мероприятия конгресса около 150 журналистов федеральных и региональных СМИ.

Возрастная категория 18+

Подробная программа конгресса и регистрация доступны на сайте p3week.ru.

Фонд Росконгресс — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

www.roscongress.org

Национальный Центр ГЧП – ведущий институт развития в сфере ГЧП в России.

Национальный Центр ГЧП создан в 2009 году с целью содействия привлечению частных инвестиций, эффективных управленческих решений и современных технологий в проекты по развитию общественной инфраструктуры с применением механизмов государственно-частного партнерства. Национальный Центр ГЧП признан Всемирным банком как официальный институт развития ГЧП в России и выступает оператором Рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню развития ГЧП.

В рамках образовательных программы, инициированных Центром, обучены более 4000 специалистов органов государственной власти, в 49 субъектах Российской Федерации внедряется ГЧП-стандарт, разработанный Центром. Эксперты Национального Центра ГЧП оказали содействие в подготовке более 80 региональных и муниципальных проектов ГЧП.

В настоящее время приоритетным проектом Национального Центра ГЧП является создание Цифрового банка инфраструктурных проектов "РОСИНФРА".

www.pppcenter.ru