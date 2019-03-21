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Глава ФРТП скорректировал свою позицию по поводу запрета вывоза металлолома из РФ

Директор фонда признал, что тотальный запрет экспорта может серьезно ударить по экономике отдельных регионов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Директор Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) Игорь Малышев на пресс-конференции в Москве скорректировал свою позицию по вопросу запрета на экспорт металлолома из России.

Ранее ФРТП направил в Министерство промышленности и торговли предложение "О необходимости временного запрета экспорта лома с территории Российской Федерации с 1 мая 2019 года, на 6 месяцев".

В ходе дискуссии с представителями ломозаготовительной отрасли Малышев согласился с доводами оппонентов о том, что тотальный запрет экспорта может серьезно ударить по экономике отдельных регионов, в первую очередь - Сахалина, Калининградской области и Крыма.

По словам директора ФРТП, запрет на вывоз лома - "это дубина, а нужны точечные умные решения для каждого региона".

Директор национальной саморегулируемой организации ломозаготовителей "РУСЛОМ.КОМ" Виктор Ковшевный в ответ предложил представителям трубной отрасли действовать вместе для создания мер поддержки ломосбора, чтобы отечественные заводы могли покупать сырье по приемлемым ценам.

"Мы по многим вопросам сходимся. В нашей дискуссии просматривается золотая середина - регулирование с учетом регионального аспекта", - резюмировал директор ФРТП Игорь Малышев.

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