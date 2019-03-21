В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" прошла конференция по выполнению колдоговора

ТАСС, 21 марта. Конференция по проверке выполнения обязательств Коллективного договора за 2018 год прошла в среду, 20 марта, в ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ). Как сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ, в конференции участвовали 106 делегатов из всех филиалов предприятия в регионах присутствия Общества - Свердловской, Челябинской, Оренбургской и Курганской областей.

"Подготовка к итоговой конференции началась в середине января. В филиалах Общества прошли собрания работников, где были подведены итоги выполнения Коллективного договора в каждом трудовом коллективе. По утвержденному графику в течение месяца проведены 26 собраний, последнее состоялось 21 февраля в администрации предприятия. Все внесенные в ходе кампании предложения и замечания к колдоговору были рассмотрены 12 марта комиссией по регулированию социально-трудовых отношений в Обществе, а некоторые – вынесены на итоговую конференцию", - сказано в сообщении службы.

С основным докладом о производственных и экономических итогах 2018 года выступил гендиректор ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" Алексей Крюков. Подробно о реализации статей Коллективного договора рассказал заместитель гендиректора компании по управлению персоналом Иван Ипатов. Он также прокомментировал принципы применения вновь включенных в документ пунктов, касающихся предоставления льгот и материальной помощи работникам Общества.

Председатель Объединенной первичной профсоюзной организации (ОППО) "Газпром трансгаз Екатеринбург профсоюз" Сергей Овчинников разъяснил механизмы применения отдельных статей и пунктов Коллективного договора. Председатель ОППО также проинформировал о работе комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Обществе.

На конференции также были заслушаны выступления руководителей филиалов и лидеров профсоюзных ячеек филиалов. В них поднимались темы социально-бытовых условий работников при осуществлении ими производственной деятельности, организации летней оздоровительной кампании детей работников, деятельности детских клубов и т.д. В завершение конференции делегаты единогласно утвердили Акт проверки выполнения обязательств Коллективного договора ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" на 2013-2015 годы (продленного на 2016-2018 годы и на 2019-2021 годы) за 2018 год.

"Подписание дополнительного соглашения к Коллективному договору ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" состоялось 30 марта 2018 года", - напомнили в ГТЕ. От лица работодателя документ подписал генеральный директор предприятия Алексей Крюков, от имени работников – председатель ОППО Сергей Овчинников. Таким образом, Коллективный договор, принятый на 2013-2015 годы и продленный на трехлетний срок до 2018 года, был пролонгирован на очередной период – 2019-2021 годы.