Многодетные молодые семьи Югры получат единовременную поддержку на погашение ипотеки

ТАСС, 1 мая. Единовременная денежная выплата будет направлена из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры многодетным молодым семьям, включенным в единый список участников мероприятий по обеспечению жилыми помещениями, для погашения части долга по ипотеке. Как сообщают в окружном департаменте общественных и внешних связей соответствующее распоряжение было принято во вторник на заседании регионального правительства под руководством губернатора Натальи Комаровой.

"По поручению президента России Владимира Путина в том числе в автономном округе с 2018 года реализуется проект "Десятилетие детства". В прошлом году были приняты важнейшие федеральные законы по финансовой поддержке семей: о выплатах семьям при рождении первого и второго ребенка, продлен срок действия материнского капитала до конца 2021 года, расширены возможности его использования. Реализуется программа субсидирования ипотечных кредитов для семей с детьми", – подчеркнула Наталья Комарова, добавив, что региональный план мероприятий синхронизирован с федеральным документом, содержит более сотни решений по поддержке материнства и детства.

Глава региона напомнила, что 2019 год в Югре также объявлен Годом семьи. Она нацелила участников заседания на мобилизацию всех ресурсов для создания условий развития семей, проживающих в регионе.

"Губернатор особо выделила, что единовременную выплату получат все многодетные молодые семьи – участники государственной программы "Развитие жилищной сферы", являвшиеся таковыми по состоянию на 1 января 2019 года и заключившие сделки на приобретение жилого помещения до 1 июля нынешнего года. До 31 мая меру поддержки получат 1350 югорских семей. На эти цели из региональной казны будет направлено 1,7 миллиарда рублей", - сообщают в департаменте.

"Такое решение, безусловно, имеет большое значение для молодых многодетных семей. Оно повлияет на сокращение очередности по государственной программе", - заявила Наталья Комарова.

Директор департамента социального развития Югры Светлана Давиденко подчеркнула, что выплата будет предоставлена в беззаявительном порядке. Ее размер будет рассчитан в зависимости от суммы остатка основного долга по ипотечному кредиту. Но при этом он не превысит размер субсидии, предоставляемой молодым семьям – участниками программы "Развитие жилищной сферы".

Мера поддержки будет предоставлена югорчанам, являющимся получателями ежемесячного пособия для многодетных семей по состоянию на 30 апреля 2019 года, до 31 июля.

"Это решение всецело поддержали и сами представители многодетных молодых семей, подключившиеся к заседанию правительства Югры в режиме видеоконференцсвязи. Так, председатель Няганского родительского комитета "В помощь семье", мама четверых детей Анна Ермакова подчеркнула, что оно является правильным и своевременным: "Это значимая поддержка для молодых семей, так как многие из них при рождении второго ребенка испытывают существенные финансовые трудности. А выплата разгрузит бюджет семьи, улучшит качество жизни, приведет к увеличению рождаемости"", - отмечают в департаменте.

Председатель правления Когалымского центра кратковременного пребывания для детей и инвалидов, многодетная мама Лилия Курамшина напомнила, что в Югре сформирована эффективная социальная система, позволяющая многодетным семьям получать различные меры поддержки, включая первоочередное предоставление мест в дошкольных учреждениях, бесплатное питание и прочие. "От имени многодетных мам Когалыма скажу, что единовременная выплата – крайне актуальна. Благодаря этой мере, возможно, некоторые семьи задумают о пополнении", - сказала она.

Члены правительства также внесли изменения в региональную госпрограмму "Социальное и демографическое развитие" и план основных мероприятий на 2018-2020 годы, посвященных проведению в Югре Десятилетия детства. Оба документа были дополнены новой мерой поддержки многодетных молодых семей.