Правительство Тюменской области выделит средства на реконструкцию объектов в Аромашево

ТАСС, 6 мая. Областную больницу в селе Аромашево капитально отремонтируют в 2019 году. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам рабочей поездки в Аромашевский район.

"В результате реконструкции областной больницы в Аромашево стационар и поликлиника разместятся под одной крышей, площадь здания это позволяет. Так будет удобнее для жителей", – приводят его слова в пресс-службе главы региона, отмечая, что в настоящее время завершается экспертиза проекта реконструкции больницы. Деньги на капитальный ремонт лечебного учреждения правительство Тюменской области готово выделить в полном объеме.

Беседуя с жителями села Кротово на торжественном открытии административно-жилого комплекса для участкового уполномоченного полиции, Моор сообщил, что вскоре в этом и некоторых других сельских поселениях Аромашевского района появятся современные модульные фельдшерско-акушерские пункты.

"В Аромашевском районе действуют 28 фельдшерско-акушерских пунктов. Некоторые из них расположены в помещениях, которые, мягко говоря, не отвечают требованиям сегодняшнего дня. В 2020 году в районе будут установлены шесть модульных ФАПов, один из них – в селе Кротово", – отметил губернатор.

В соответствии с пожеланиями жителей райцентра в Аромашево реконструируют парк культуры и отдыха, рассказал Александр Моор. "Эта общественная территория станет комфортным местом для семейного досуга. Там будет уютно и молодежи, и представителям старшего поколения. Запланирован также капитальный ремонт районного Дома культуры", - сказано в сообщении пресс-службы губернатора.