ТАСС, 7 мая. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил работников всех отраслей связи с Днем радио. "Безусловно, главный критерий оценки вашей работы – доверие ямальцев. Для жителей арктического региона радио уже давно стало не только источником свежей и достоверной информации, но и желанным гостем в каждом доме, в каждой семье. Больше полувека вы рассказываете о значимых социальных, экономических, культурных событиях в жизни Ямала и страны, знакомите слушателей с интересными людьми, ведете информационно-познавательные, литературные и музыкальные передачи", - приводят в пресс-службе слова главы региона.

"Сегодня этот праздник объединяет специалистов разных сфер: связистов, техников, радиолюбителей и профессионалов своего дела. Всех, кто оперативно и качественно предоставляет нам свежие новости, обеспечивает доступность повседневного общения для получения онлайн-услуг, решения личных и профессиональных задач", - отмечено в поздравлении.

По данным Управления Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу, на территории арктического региона зарегистрированы 44 радиоканала.

"Одно из старейших СМИ округа, "Радио Ямала", образовано в 1964 году. Работает в режиме круглосуточного вещания на всей территории региона, вплоть до самых отдаленных факторий тундровиков и рыбаков. Помимо государственного, вещание традиционно ведется на языках коренных народов Севера – ненецком, селькупском, ханты и коми", - сказано в сообщении пресс-службы. В то же время на Ямале активно развиваются современные виды информационных технологий и связи. Как отметили в профильном департаменте, доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, составляет 92,97%.

На Ямале 86,1% жителей используют механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме (по указу главы государства этот показатель должен составлять не менее 70% к концу прошлого года – прим. департамента).

Во всех офисах ГУ ЯНАО "МФЦ" проводится оценка качества услуг в информационно-аналитической системе "Мониторинг качества государственных услуг". В начале 2018 года в офисах МФЦ реализована возможность провести оценку качества государственных услуг исполнительных органов госвласти округа, муниципальных и иных услуг посредством анкетирования с использованием модуля АИС "Единый центр услуг". По данным этих систем, уровень удовлетворенности граждан качеством государственных, муниципальных и иных услуг на конец 2018 года составляет более 98%.

98,6% ямальцев в возрасте от 15 до 74 лет (по данным Росстата за прошлый год) используют информационно-телекоммуникационную сеть интернет. Интернет не только доступен населению, но и активно используется в решении повседневных задач, при заказе товаров и услуг (по данным Росстата за 2018 год - 80,1%).