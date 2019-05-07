Губернатор Югры провела заседание оргкомитета по подготовке округа к 75-летию Победы в ВОВ

ТАСС, 7 мая. В правительстве Югры в формате видеоконференцсвязи прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования в 2020 году в автономном округе 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Его провела губернатор Наталья Комарова, сообщают в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа.

"В Югре проживают более 2 тыс. ветеранов, в том числе инвалиды и участники войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, вдовы, узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. Забота о них – одна из главных задач государства. Мы должны знать нужды каждого ветерана, помочь им в решении каждого вопроса", - приводят в департаменте слова Комаровой.

На основании регионального закона ветеранам Великой Отечественной войны в Югре предоставляются меры господдержки по улучшению жилищных, социально-бытовых условий, обеспечению лекарственными препаратами и другое.

Рейд "Как живешь, ветеран?"

В марте-апреле текущего года органами местного самоуправления автономного округа совместно с представителями социальной защиты населения, медицинской сферы, общественных организаций ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов был проведен рейд "Как живешь, ветеран?". Из общего количества обследованных инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны (2100 человек) необходимость ремонта жилого помещения выявлена у 840 человек. Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны нуждаются в замене бытовой техники, приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов, ремонте надворных построек, благоустройстве придомовой территории. Согласно расчетам, произведенным по итогам рейда, средний размер выплаты составляет 110 тыс. рублей, общий объем денежных средств, необходимых на проведение ремонта, - 92,4 млн рублей.

Также выявлена потребность 18 ветеранов и вдов в социальных услугах на дому, все они обеспечены необходимым уходом. Всего в I квартале 2019 года бесплатные социальные услуги на дому оказаны 740 ветеранам и вдовам. Курс реабилитации с проживанием в учреждении предоставлен 16 ветеранам и вдовам, 6 ветеранов и вдов получили стационарное социальное обслуживание. В настоящее время в стационарных организациях социального обслуживания проживают 52 ветерана, в том числе пять человек в пансионатах "Резиденция для пожилых". Очередность ветеранов на получение социальных услуг в автономном округе отсутствует, все потребности указанной категории граждан в социальных услугах удовлетворены в полном объеме.

Как сообщила заместитель директора департамента строительства Югры Галина Коновалова, нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны по состоянию на 1 мая 2019 года 10 человек, из них два участника Великой Отечественной войны. "Все ветераны Великой Отечественной войны будут обеспечены жильем в 2019 году за счет средств из федерального бюджета и бюджета автономного округа, - сказала она. - Два участника Великой Отечественной войны уже заключили сделки по приобретению жилых помещений в собственность, договоры купли-продажи находятся на регистрации в Росреестре. Лимиты средств доведены до муниципальных образований, социальные выплаты будут перечислены в мае текущего года".

Директор департамента социального развития автономного округа Светлана Давиденко отметила, что вопрос ремонта занимаемых инвалидами и ветеранами Великой Отечественной войны жилых помещений решен в полном объеме. "Единовременная денежная выплата в размерах от 100 до 200 тыс. рублей предоставлена 2724 инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны на общую сумму свыше 350 млн рублей", - сказала она.

По словам директора департамента здравоохранения Югры Алексея Добровольского, организовано проведение ежемесячного мониторинга диспансерного обследования инвалидов, ветеранов, вдов (вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов Великой отечественной войны 1941-1945 годов, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также внеочередное оказание им медицинской помощи, включая медицинскую помощь на дому.

"Медицинскую помощь получили 1152 человека из указанной категории граждан, в том числе на дому 716 человек, - отметил он. - В 2019 году подлежат диспансеризации 2124 человека из указанной категории граждан, в настоящее время прошли диспансеризацию 1161 человек, в том числе на дому 657 человек".

Департамент здравоохранения и департамент социального развития Югры организовали работу мультидисциплинарных бригад, которые обслуживают граждан данной категории, а также членов их семей, нуждающихся в патронаже медицинскими и социальными работниками, проводят социально-реабилитационные мероприятия в домашних условиях, обучают навыкам пользования техническими средствами реабилитации и ухода.

Оба департамента и аптечные организации заключили соглашение о взаимодействии по обеспечению маломобильных одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста (в том числе ветеранов войны) лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по их доставке на дом.

Ветеранские организации

В обсуждении участвовали представители ветеранских организаций. Так, председатель региональной общественной организации ветеранов Александр Громут сказал, что у самих ветеранов жалоб нет. "Однако ветеранские организации нуждаются в постоянной поддержке", - подчеркнул он.

Вдова умершего участника Великой Отечественной войны из Когалыма Светлана Алексеенко рассказала, что ей была оказана финансовая помощь в размере 200 тыс. рублей на ремонт квартиры. "Слова благодарности и низкий поклон всем, кто мне помогал: все было сделано с душой, аккуратно, быстро. Самой у меня не хватило бы средств сделать такой ремонт".

Председатель городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) Пыть-Яха Галина Бенке подтвердила, что в городе всем ветеранам оказана помощь в определении организаций либо лиц, проводивших ремонтные работы: "Причем в 90% случаев проводились работы по капитальному ремонту. Средняя сумма на ремонт одного жилого помещения составила 165 тыс. рублей. От лица ветеранов нашего города выражаю благодарность за постоянное внимание и заботу к нам, ветеранам".

Окружная акция "Югра – Вахта Памяти"

Окружная акция "Югра – Вахта Памяти" - это патриотическая акция региональной общественной организации "Союз поисковых формирований "Долг и Память Югры", посвященная увековечиванию памяти погибших воинов. Губернатор обратила внимание, что в период празднования 75-й годовщины Великой Победы в акцию войдут новые мероприятия. "Среди них агитпробег "Дорогами героев – дорогами памяти", открытый окружной слет поисковых отрядов, курсы повышения квалификации для руководителей поисковых отрядов, "Школа юного поисковика" и другие", - сказала она.

Замдиректора департамента образования и молодежной политики Югры Геннадий Забайкин дополнил, что акция включает в себя три основных направления деятельности: экспедиционное, архивно-исследовательское и социально-творческое. "Общее количество участников акции с 2010 года по 2019 год составило 7112 человек", - сказал он.

Председатель региональной общественной организации "Союз поисковых формирований "Долг и Память Югры" Татьяна Астафьева предложила на основе развернутой на окружном сборном пункте выставки "Давным-давно была война" сделать музей воинской славы.

Глава региона поручила доработать инициативу с тем, чтобы привести соответствующие помещения в надлежащее состояние и использовать их на постоянной основе.

Светлана Давиденко проинформировала, что в план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в Югре 75-й годовщины Победы включены 85 мероприятий.

В марте-апреле текущего года выплату в беззаявительном порядке в размере от 2 до 5 тыс. рублей получили 5130 человек (с учетом неработающих пенсионеров из числа детей участников Великой Отечественной войны, погибших (умерших, пропавших без вести) в годы войны) на общую сумму 16,9 млн рублей.

Зампред региональной общественной организации ветеранов Ираида Самоловова рассказала о мероприятиях, запланированных в муниципальных образованиях. Так, в Нижневартовском районе решили привлечь к участию в акции "Бессмертный полк" воспитанников детских садов, в Белоярском районе задумали организовать автопробег "Сорум-Белоярский", а в Советском районе на президентский грант организовали сдачу нормативов ГТО среди ветеранов, причем 91% участников справились с нормативами.