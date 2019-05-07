АО "УЭХК" презентовало проект публичного Годового отчета за 2018 год

ТАСС, 7 мая. АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат, предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", Новоуральск, Свердловская область) презентовало представителям заинтересованных сторон – акционерам, партнерам, представителям профсоюзных организаций, органов местного самоуправления и общественных организаций Новоуральска – проект публичного Годового отчета за 2018 год. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью УЭХК.

Член рабочей группы, начальник отдела по управлению интеллектуальной собственностью и информационного обеспечения Денис Власов отметил, что на УЭХК сложилась традиция по подготовке публичных отчетов. "Наши заинтересованные стороны – это разносторонняя аудитория, которая внимательно относится к деятельности УЭХК, - подчеркнул Власов. - Ими было неоднократно отмечено, что отчет дает правдивую картину жизни комбината, рассказывая об основных событиях, достижениях и перспективах".

В основном докладе он рассказал о целях подготовки документа, приоритетных темах – "Новые бизнесы и продукты Топливной компании" и "Производственная деятельность", основных новинках отчета по сравнению с предыдущим годом. "Среди нововведений – создание отдельной книги приложений, где более подробно раскрыта информация по всем темам отчета, проведение стратегического анализа внешней среды, оценка вклада УЭХК в достижение ключевых приоритетов Госкорпорации "Росатом", выполнение майских указов президента РФ и другие", - сказано в сообщении.

Среди событий прошедшего года Денис Власов отметил утверждение концепции развития площадки АО "УЭХК" до 2030 года, введение в эксплуатацию шести технологических секций, укомплектованных серийными газовыми центрифугами 9-го поколения и поколения 9+, перевод трех газоцентрифужных блоков на современную систему контроля, управления и аварийной защиты АКСУ-3, успешное прохождение сертификационного аудита, получение сертификата соответствия системы менеджмента качества в системе сертификации TUV (TIC), подтверждение статуса "Лидер ПСР" (Производственная система "Росатома" - прим. ТАСС).

"Серьезным признанием заслуг работы УЭХК в 2018 году стало присуждение УЭХК целого перечня почетных наград. В их числе победа в специальной номинации "Экологически образцовая организация АО "ТВЭЛ" конкурса "Экологически образцовая организация атомной отрасли", победа в отраслевом конкурсе годовых отчетов Госкорпорации "Росатом" в номинации "Лучший публичный годовой отчет организации дивизионов и Госкорпорации "Росатом", а также многочисленные индивидуальные победы работников УЭХК в отраслевых и Всероссийских конкурсах", - сообщают на предприятии.

Особое внимание Власов уделил взаимодействию с заинтересованными сторонами, в частности, учету предложений и пожеланий, высказанных стейкхолдерами в процессе подготовки отчета.

"Достоверность информации, приведенной в проекте отчета, подтверждена заключением службы внутреннего контроля и аудита УЭХК, а также внешним аудитором комбината", - сказано в сообщении отдела.

"Мы черпаем много информации о деятельности УЭХК из отчета, который год от года становится более совершенным, доступным, понятным. Спасибо комбинату за информационную открытость и конструктивный диалог с общественностью", - отметила Татьяна Кулешова, председатель Общественной палаты Новоуральского городского округа, председатель комиссии заинтересованных сторон.

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.