Конкурс "Королева Студенчества - 2019" пройдет в Ставрополе

Москва, 7 мая. XXVIII Международный конкурс красоты и таланта "Королева Студенчества - 2019" пройдет в Ставрополе в рамках III Международного фестиваля Студенческая весна стран БРИКС и ШОС с 4 по 9 июня.

Ставрополь конкурс принимает уже во второй раз, в 2017 году 26 международный конкурс прошел в 26-ом регионе России.

Учредители конкурса в 2019 году: Российский Союз Молодежи, Белорусский Республиканский Союз Молодежи и правительство Ставропольского края.

Целью конкурса является создание условий для включения студенческой молодежи в общественную, социальную, культурную жизнь общества, сохранения культуры, традиций и обычаев народов, выявления и поддержки талантливой молодежи.

Сама идея конкурса заключается в представлении красоты как совокупности духовных, интеллектуальных качеств, творческих способностей и внешних данных участниц.

В конкурсе планируется участие 16 талантливых девушек из России, Белоруссии, Армении, Грузии, Индии, Бразилии, ЮАР, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Монголии, Турции и Азербайджана.

Девушкам предстоит пройти несколько конкурсных этапов: дефиле, спортивный, интеллектуальный и творческий. Помимо конкурсных этапов, девушек ожидает фотосессия, сдача норм ГТО и участие в открытии и закрытии фестиваля стран БРИКС и ШОС.

В жюри конкурса войдут профессионалы сферы творчества, кино, телевидения, спорта и фешн-индустрии.

Критериями отбора победительницы являются: сценическая культура, умение общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, чувство юмора, внешние данные, интеллектуальные и творческие способности, участие в молодежных проектах и программах ведущих молодежных организаций своих стран.

Королеву Студенчества назовут 8 июня во время финала конкурса, который будет представлять собой театрализованное шоу на одной из главных площадок фестиваля Студенческая весна стран БРИКС и ШОС во дворце культуры и спорта города Ставрополя. Корону победительницы вручит студентка Северо-Кавказского федерального университета, Королева Студенчества – 2018 Анастасия Кобцева.

Возрастная категория 6+