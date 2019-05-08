В текущем году в Югре введут в эксплуатацию еще два образовательных объекта

ТАСС, 8 мая. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова в режиме онлайн проинспектировала состояние дел на двух образовательных объектах: комплексе "Школа - детский сад" в поселке Юганская Обь Нефтеюганского района и школе с пристроем для размещения групп детского сада в поселке Луговской Ханты-Мансийского района. Об этом сообщают в департаменте общественных и внешних связей региона по итогам совещания о ходе строительства и реконструкции социально значимых объектов.

О комплексе в Нефтеюганском районе

Комплекс "Школа – детский сад" рассчитан на 130 учащихся и 80 воспитанников, которые будут находиться в разных блоках. На первом этаже проектом предусмотрены групповые ячейки младших и средних дошкольных групп, спортзал с подсобными помещениями, производственные помещения пищеблока, медицинский блок, кабинеты начальных классов. На втором этаже разместятся старшие дошкольные и старшие подготовительные группы, помещения детского сада, административные помещения школы, кабинеты по предметам обучения. На третьем этаже будет актовый зал и кабинеты по предметам обучения.

Наталья Комарова отметила неудовлетворительные темпы строительства этого объекта - были нарушены сроки выполнения работ. По состоянию на 7 мая готовность объекта составляет 86%, частично приобретены технологическое оборудование, мебель, инвентарь.

"Объект обеспечен финансированием и для завершения строительно-монтажных работ, и для комплектации объекта оборудованием, ввода в эксплуатацию в полном объеме. В этой связи трудно представить себе причины, по которым срок может быть нарушен", - сказала глава региона, также обратив внимание на благоустройство прилегающей к комплексу территории.

По словам исполняющего обязанности главы Нефтеюганского района Сергея Кудашкина, в настоящий момент за нарушение сроков выполнения работ в отношении подрядной организации ведется претензионная работа.

"Сейчас на объекте работает 41 человек, проводятся внутренние отделочные и электромонтажные работы. Объект обеспечен тепловой энергией, необходимым количеством материальных ресурсов для бесперебойного ведения строительного процесса. На объекте осуществляется ежедневный строительный контроль службой технического надзора УКС Нефтеюганского района, а еженедельно главой муниципалитета - технические совещания. Надеемся, что в этом году объект мы получим, и наши дети своевременно пойдут в школу", - сказал он.

С начала строительства Службой жилищного и строительного надзора на объекте проведены 15 плановых проверок. Очередная программная проверка запланирована на 13 мая текущего года.

Об объекте в Ханты-Мансийском районе

Говоря о реконструкции школы с пристроем для размещения групп детского сада в поселке Луговской Ханты-Мансийского района, губернатор отметила, что там был недобросовестный подрядчик. "В прошлом году несколько месяцев не велись работы, потому что осуществлялась процедура по расторжению контракта с этой организацией, которая не справилась с выполнением своих обязательств, нарушила контрактные сроки", - заметила Комарова.

В ноябре 2018 года был заключен контракт с новой подрядной организацией. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь текущего года. "Объект финансами и материалами обеспечен в полном объеме. На сегодняшний день идет отделка фасадов, обустройство наружных и внутренних сетей. Здесь работает 25 человек. Ничто не предвещает не выполнить все необходимые работы в срок", - сказал исполняющий обязанности главы Ханты-Мансийского района Руслан Ерышев.