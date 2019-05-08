В преддверии 9 мая губернатор Ямала встретился с ветеранами и написал "Диктант Победы"

САЛЕХАРД, 8 мая. Торжественный прием, посвященный празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, провел губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. В мероприятии участвовали почетные ямальцы - ветераны ВОВ, блокадники, труженики тыла и бывшие узники фашистских лагерей, отмечают в пресс-службе главы региона.

"Большая честь встретиться с вами накануне нашего главного праздника. Для меня лично 9 мая – это особый день. Потому что нет ни одной семьи в нашей стране, которой бы не коснулась эта страшная война. Со слезами на глазах мы вспоминаем страницы истории, то тяжелое время. Сегодня наша важнейшая задача – сохранить эту память, чтобы особенно молодое поколение знало настоящую историю Великой Отечественной войны и гордилось нашей Победой. Уважаемые ветераны, мы склоняем головы перед вами, за ваше мужество и несгибаемый дух, который вы проявили, вы всегда будете для нас примером", - сказал Артюхов.

После встречи с почетными жителями округа губернатор Ямала вместе с салехардцами написал "Диктант Победы". Всероссийская акция прошла во всех районах округа (в общей сложности, для проведения диктанта были задействованы 15 площадок в ЯНАО, 1233 площадки в РФ и 23 площадки в зарубежных странах).

"Я считаю, что тест для тех, кто увлекается историей, несложный. Где-то есть сомнения, со временем начинаешь путать последовательность событий, например, были вопросы с очередностью войсковых операций. В целом, я думаю, что организаторы не ставили задачу кого-то загнать в тупик. Так или иначе, все вопросы знакомые. Многие связаны с нашим культурным наследием, это великие фильмы про войну, литературные произведения, связанные с Великой Отечественной. Поэтому здесь не только нужно знать наизусть конкретные даты и события, но и в целом понимать тот пласт событий, который оставила Великая Отечественная война. Я думаю, что это очень хорошее начинание, и думаю, что это точно станет нашей ежегодной традицией", - подчеркнул Артюхов после написания диктанта.

В пресс-службе главы региона сообщили, что участниками "Диктанта Победы" стали сотни ямальцев. Только в Салехарде его писали 143 человека. Задания для диктанта разрабатывались историками и были посвящены датам, событиям, военной географии, историческим личностям, плакатам военной эпохи, художественной литературе, памятникам монументального искусства и многому другому. Итоговые вопросы прошли экспертизу Федерального института педагогических измерений Рособрнадзора на соответствие государственным стандартам.

Результаты "Диктанта Победы" будут опубликованы 12 июня – в День России.