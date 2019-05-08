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Регистрация на Московский академический экономический форум заканчивается 12 мая

В мероприятии примут участие более 2 тыс. российских ученых и около 150 иностранных экспертов

Москва, 8 мая. Первый международный Московский академический экономический форум состоится 15-16 мая. Мероприятие организовано Вольным экономическим обществом России, Российской академией наук и Международным Союзом экономистов.

Тема МАЭФ - 2019: "Перспективы социально-экономического развития и роль науки: академический дискурс".

Как осуществить экономический прорыв, какова роль науки в обеспечении стратегического прорыва, как достичь повышения качества жизни населения не на словах, а на деле? На эти и многие другие вопросы дадут ответы специалисты на Московском академическом экономическом форуме. 

Организаторы МАЭФ видят задачу форума в трансформации профессиональной дискуссии в практическую плоскость. Этому будут способствовать и масштаб вовлеченных в экспертное обсуждение российских и иностранных специалистов, и широта географии площадок МАЭФ.

В мероприятиях МАЭФ примут участие более 2000 ученых России из 62 субъектов РФ, около 150 иностранных экспертов из 24 стран. В числе иностранных участников МАЭФ – лауреат Нобелевской премии по экономике профессор Жан Тироль.

Подробнее о программе и спикерах МАЭФ - 2019 на странице форума.

Зарегистрироваться на форум можно до 12 мая на сайте Вольного экономического общества России.

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