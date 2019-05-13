Экспорт тюменской продукции в Китай в 2018 году вырос на 30%

ТАСС, 13 мая. Экспортные поставки продукции Тюменской области в Китай в 2018 году возросли на 30% по сравнению с 2017 годом, сообщил губернатор Александр Моор на форуме экономического сотрудничества "Урал – Цын-лин". Форум прошел в рамках IV Международного ЭКСПО Шелкового пути в городе Сиань Китайской Народной Республики.

"Мы заинтересованы приобретать продукцию, которая не производится в Тюменской области или производится в недостаточных объемах. Вместе с тем предприятия региона готовы поставлять на экспорт в Китай полипропилен, древесину, строительные материалы, промышленный текстиль, ряд продовольственных товаров. Для удобства партнеров из Китая в прошлом году мы открыли в Шанхае постоянно действующую экспозицию товаров Тюменской области. Пока там представлена только пищевая продукция, в ближайшее время ассортимент будет расширен", – приводят в пресс-службе слова губернатора.

По данным Уральского таможенного управления, внешнеторговый оборот Тюменской области с Китаем за 2018 год составил более $180 млн, из них экспорт – $49,5 млн, импорт – $135,9 млн. Преобладающие товарные группы в структуре экспорта: топливо минеральное и нефтепродукты, полимерные материалы, оборудование, пищевые продукты. В структуре импорта основная доля приходится на электрические машины и оборудование, аппаратуру и технику.

Благоприятный инвестклимат

Губернатор отметил, что правительство Тюменской области уделяет особое внимание созданию благоприятного инвестиционного климата и комфортных условий для ведения бизнеса.

"Наш основной принцип работы с инвесторами - комплексный подход. Новому инвестору предлагается три ключевых инструмента, которые позволяют обеспечить успех. К ним относятся налоговые льготы, финансовая поддержка и административное сопровождение", – пояснил Александр Моор.

Глава региона обозначил перспективные направления для взаимовыгодного сотрудничества – агропромышленный комплекс и пищевая промышленность, промышленная кооперация: взаимодействие тюменских и китайских компаний нефтегазовой сферы в части поставок оборудования, создания сборочных производств, сотрудничества в сфере информационных технологий. Тюменская область предлагает комплексные условия для открытия китайских IT-компаний, логистику и торговлю, сотрудничество в фармацевтической и медицинской сферах, взаимодействие в сфере туризма. "В регионе специально для туристов из Китая разработан пятидневный экскурсионный тур по городам Тюменской области "Открой свою Сибирь", - добавили в пресс-службе.

ЭКСПО Шелкового пути

Международное ЭКСПО Шелкового пути проводится в качестве площадки для продвижения сотрудничества по самым разным направлениям между странами инициативы "Один пояс - один путь". Главная тема нынешней выставки - "Новая эра. Новая ситуация. Новое развитие".

В программу мероприятий, помимо работы тематических стендов, вошли более 30 международных конференций и форумов по таким направлениям, как экономика, торговля, культура, туризм, юриспруденция и инвестиционное сотрудничество. Общая выставочная площадь составила в этом году около 8 тыс. кв. м. Россия приняла участие в ЭКСПО в качестве главного гостя.

В делегацию УрФО на выставке вошли пять губернаторов, руководители вузов, предприятий агропромышленного комплекса, медицинской, транспортной, туристической, нефтедобывающей отраслей. Свои стенды на ЭКСПО в российском павильоне для представления торгово-экономического, инвестиционного, туристического, образовательного и научного потенциала открыли Тюменская, Курганская, Челябинская, Свердловская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.