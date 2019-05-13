БРЯНСК, 13 мая. /ТАСС/. Город Брянск получил серебряный знак "Муниципальное развитие", который был присужден областному центру по результатам оценки экспертов общественного движения "Клуб руководителей муниципальной сферы". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского совета народных депутатов.

"Третий год подряд общественное движение, насчитывающее более 3 тыс. руководителей российских муниципалитетов, включает Брянск в сотню лучших муниципалитетов России", - рассказал агентству глава города Александр Хлиманков. Он отметил, что Брянск оказался в одном перечне с Волгоградом, Грозным, Нижним Новгородом, Омском, Симферополем, Якутском, Самарой, Новороссийском и другими большими и малыми городами страны.

Александр Хлиманков пояснил, что отбор состоит из четырех этапов. "Основным условием включения в итоговый перечень являются динамизм, открытость, устремление муниципалитета к развитию и успеху, главными направлениями для оценки в конкурсе за 2018 год стали экономика, инвестиции, благоустройство", - сказал он. Кроме того, по словам управленца, "Клуб руководителей" отметил "устойчивый рост основных показателей экономического, инфраструктурного и хозяйственного развития города Брянска, консолидированные усилия жителей по всестороннему развитию муниципалитета".

В пресс-службе отметили, что глава общественного движения Михаил Ошлаков поздравил брянцев и главу города с победой в конкурсе, пожелав жителям и органам власти добиваться новых успехов в развитии родного края, укреплять положение лидеров муниципального развития России.