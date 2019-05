В Сочи завершился "Факел" - VIII корпоративный фестиваль ПАО "Газпром". Фоторепортаж

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Лауреатов "Факела" - VIII корпоративного фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО "Газпром" - торжественно наградили в Сочи.

Как сообщают в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ), делегация общества представила в конкурсной программе семь номеров в разных жанрах. "Ни один артист не остался без награды, но первыми на сцену "Роза Холл" поднялись участники конкурса "Юный художник", который традиционно проходит в рамках фестиваля. Ксения Панина из ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" удостоена диплома II степени", - сказано в сообщении ГТЕ.

В службе отметили блестящее выступление самых юных конкурсантов уральской сборной. В младшей возрастной категории (5­-10 лет) ансамбль бального танца "Олимп" исполнял хореографическую миниатюру "Стоят девчонки" и завоевал первое место.

Дебютанты "Факела" в средней возрастной категории - 12-летняя Полина Путилова (номинация "Хореография народная, соло") и Андрей Анненков (номинация "Эстрадная хореография, соло") - получили дипломы II степени. Они исполнили танцы "Задоринка" и "Пустой оркестр". Еще одна представительница команды в этой возрастной категории Дарья Мирошниченко ("Эстрадный вокал, соло") представила на суд жюри песню из репертуара Фредди Меркьюри In My Defence. Она удостоена диплома III степени.

Успешно выступили участники сборной в старшей возрастной категории. Роман Шлепяк ("Эстрадный вокал, соло") подготовил песню на английском языке Wanted, которая принесла ему "серебряную" номинацию. Диплом II степени получила также Юлия Абызова. Она исполняла джазовую композицию Аnd the melody still lingers on из репертуара Dee Dee Bridgewater. Ксения Рябухина, впервые представлявшая творческую делегацию Общества в номинации "Академический вокал, соло", в очень жесткой конкуренции получила диплом III степени. Она подготовила арию принцессы де Буйон итальянского композитора Франческо Челиа из мирового оперного репертуара.

"Уральские артисты порадовали публику прекрасными выступлениями во внеконкурсной программе фестиваля. Во время церемонии награждения юные бальники еще раз показали свой танец "Стоят девчонки". Ярко и стильно прозвучала песня "Мой друг лучше всех играет блюз" в исполнении Даши Мирошниченко, Романа Шлепяка, Юлии Абызовой и саксофониста КСК "Олимп" Владимира Кащеева. А руководитель делегации Наталия Сизова приняла участие в показательных выступлениях творческих коллективов, которыми завершился пятый день фестиваля", - рассказали в ГТЕ.

В четверг на главной сцене концертного зала "Роза Холл" пройдет официальная церемония закрытия фестиваля. На Гала-концерте победителей будут вручены Гран-при "Факела - 2019".

Прямая трансляция Гала-концерта и церемонии закрытия фестиваля состоится 16 мая в 18:00 (мск) на официальном сайте фестиваля.

О ГТЕ

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" – 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. В регионах производственной деятельности Общества эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 18 компрессорных цехов со 133 газоперекачивающими агрегатами, 294 газораспределительные станции. В составе Общества 27 филиалов, из которых 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов. Коллектив предприятия насчитывает более 9,1 тыс. человек.

О фестивале

Идея организации корпоративного фестиваля исходила от трудовых коллективов "Газпрома" и нашла поддержку у руководства компании в 2003 году. Фестиваль "Факел" (5+) проводится один раз в два года и состоит из трех туров. В первом туре в дочерних предприятиях ПАО "Газпром" определяются лучшие исполнители для участия в зональных фестивалях. В ходе второго тура проводятся зональные фестивали (в территориальных зонах). Победители зональных фестивалей участвуют в третьем – заключительном туре. Основными целями фестиваля являются сохранение и углубление традиций многонациональной культуры России, популяризация народного творчества и воспитание корпоративной культуры в ПАО "Газпром".