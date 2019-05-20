V Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" пройдет 10-11 июня

Москва, 20 мая. В Центре международной торговли 10-11 июня пройдет V Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения". Цель форума – создание в России регулярно действующей международной дискуссионной площадки для публичного обсуждения наиболее острых проблем мировой экономики, политики и международной безопасности с участием ведущих представителей российских и зарубежных научно-исследовательских и экспертно-аналитических центров.

Идея проведения "Примаковских чтений" была поддержана Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, который выступил на форуме в 2016 году.

Председатель Оргкомитета Чтений – помощник Президента Российской Федерации Юрий Ушаков.

Предстоящие чтения пройдут в год 90-летия со дня рождения Евгения Примакова. Евгений Максимович умел прийти к дипломатическому компромиссу и искал выходы из самых острых ситуаций.

Главная тема форума – "Возвращение к конфронтации: есть ли альтернативы?".

В рамках мероприятия будут организованы специальные сессии:

- "Наследие Е.М. Примакова в науке, политике и государственном управлении";

- "ЕС как глобальный стратегический игрок: становление субъективности", организованная в сотрудничестве с председателем Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером;

- Выступление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова;

- "Ближний Восток: риски и возможности".

Также предусмотрены сессии с участием заместителя министра иностранных дел Российской федерации Александра Грушко, заместителя министра иностранных дел Российской федерации Сергея Рябкова и первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации – министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова.

В "Год Примакова" в чтениях примут участие более 80 ведущих зарубежных экспертов из 29 стран и более 600 представителей российского научно-экспертного сообщества, органов государственной власти, политических и деловых кругов.

Контакты: presscenter@imemo.ru

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