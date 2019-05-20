Цифровую образовательную среду обсудят на первой Международной конференции EdCrunch Ugra

ТАСС, 20 мая. Формирование цифровой образовательной среды обсудят участники Первой Международной конференции EdCrunch Ugra. Как сообщают в Департаменте информационных технологий Югры, конференция, полностью посвященная вопросам сферы образования, на XI Международном IT-Форуме пройдет впервые - прежде по этому направлению на IT форумах здесь проходили лишь отдельные профильные мероприятия.

"В ходе конференции EdCrunch Ugra состоятся панельная дискуссия, воркшопы и мастер-классы. Ключевая тема – использование передовых цифровых технологий в сфере образования, опыт внедрения в России и в странах БРИКС и ШОС", - сказано в сообщении Дипинформтехнологий.

Участники панельной дискуссии "Информационные технологии в образовании. Содержание, форма, инструмент" рассмотрят комплексное влияние информационных технологий на сферу образования: какие новые цифровые решения отрасль IT может дать школе и готова ли школа к новым технологиям.

Два воркшопа конференции EdCrunch Ugra станут площадками для обсуждения электронных образовательных ресурсов, успешных мировых образовательных практик и онлайн-платформ как способов реализации адаптивного и индивидуального обучения.

В ходе одного из мастер-классов будут рассмотрены преимущества электронного обучения – как оно помогает достичь гибкости, адаптивности, индивидуализации и интерактивности образовательного процесса. Участники второго семинара обсудят роль компьютерных игр в образовании. Они на практике увидят, как можно учиться и развлекаться одновременно, получая знания и удовольствие от процесса. Также им предстоит узнать, что такое "белая" мотивация и как с ее помощью повысить вовлеченность в процесс обучения.

Ведущие спикеры мероприятий – эксперты из России, Казахстана и Болгарии.

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В 2019 году форум пройдет в Ханты-Мансийске 10-11 июня. Основная тема форума - цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС. Организаторы ожидают, что в 2019 году форум посетят не менее 3 тыс. участников. В 2018 году на мероприятие приехали представители 55 стран и 43 регионов России. ТАСС - генеральный информационный партнер IT-Форума.