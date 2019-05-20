Москва, 20 мая. Представительная делегация из Японии посетит III Международный рыбопромышленный форум, который состоится 10–11 июля в Санкт-Петербурге. Чиновники и представители отраслевых ассоциаций одной из главных рыбопромышленных держав Азиатско-Тихоокеанского региона примут участие в мероприятиях деловой программы.

О роли рыболовства в экономическом развитии японского города Кусиро расскажет его мэр Хироя Эбина в рамках круглого стола "Рыболовство: социальное измерение как фактор развития территорий".

Также на МРФ - 2019 будут представлены руководства крупных рыбопромышленных ассоциаций Японии. Планируется участие члена совета директоров Федерации донного промысла Японии, президента компании "Канаи Гёгё" Сэкиити Канаи, управляющего директора Федерации донного тралового промысла Хоккайдо Сэйдзи Харагути, управляющего директора Ассоциации рыбопромышленников Кусиро Сигэки Химори.

Япония уже третий год является участником Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Представленные на предыдущих выставках японские передовые разработки неизменно привлекали большое внимание посетителей.

Страна восходящего солнца активно взаимодействует с Россией в сфере рыбного хозяйства, в том числе по вопросам совместного управления запасами водных биоресурсов в рамках международных комиссий (Комиссия СТО, НПАФК), научно-технического сотрудничества. Между государствами заключены соглашения по противодействию ННН-промыслу, кроме того, страны предоставляют друг другу квоты на добычу рыбы и моллюсков в своих национальных водах и ежегодно проводят совместные научные экспедиции.

"Япония – это один из наших ключевых партнеров в северо-восточной части Тихого океана, рыбное хозяйство там очень сильно развито и играет огромную роль в экономике и национальной продовольственной безопасности, – отметил заместитель министра сельского хозяйства, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. – Для нас большой интерес представляют не только современные японские технологии добычи и переработки, но и опыт организации рыбопромышленных кластеров и развития прибрежных территорий".

Помимо Японии в форуме и выставке планируется участие представителей других стран АТР.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоятся 10–12 июля 2019 года в Санкт-Петербурге в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по рыболовству, оператором форума – Фонд Росконгресс.

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Официальный сайт Международного рыбопромышленного форума.