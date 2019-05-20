До конца приема заявок на форум "Утро" осталось пять дней

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Регистрация на главный форум для молодежи Урала "Утро - 2019", который пройдет в Тюмени, заканчивается 25 мая, сообщили в пресс-службе форума.

"Форум уральской молодежи "Утро" пройдет с 20 по 30 июня в Тюменском президентском кадетском училище. Его участниками станут 1230 активных жителей Уральского федерального округа. Также к событию присоединятся 50 человек со всех регионов России. На сегодня свои заявки уже подали 90 иностранцев из 28 государств и 2 521 человек из 72 регионов России", - сказано в сообщении.

К участникам приедут федеральные спикеры, среди них Максим Хрящев, владелец и руководитель Picabu.ru, Павел Федоров, шеф-редактор "Лайфхакер", экс-редактор Вконтакте, Иван Дьяченко, креативный директор школы креативного мышления ИКРА, Григорий Покрас, аккаунт-менеджер информационного агентства ТАСС, Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. В образовательной программе форума также будут задействованы и региональные спикеры — эксперт "Урала цифрового" Мария Рудзевич, директор Департамента информатизации Тюменской области; Марина Павлова, корпоративный тренер, скрайбер, руководитель учебного центра школы бизнеса MBA General в Екатеринбурге; Александр Толкачев, бизнес-тренер из Сургута, эксперт "Урала предприимчивого". Познакомиться со всеми экспертами "Утра" и наполнением площадок можно на сайте форумутро.рф, напомнили в пресс-службе.

В этом году откроются три новых направления: "Урал профсоюзный", "Урал цифровой" и "Урал городской". Вместе с ними останутся традиционные "Уралы": международный, предприимчивый, медийный, экологичный, творческий, политический, трудовой, добровольческий и патриотичный. Главной темой форума станет креативный капитал.

В пресс-службе отметили, что жить участники будут в Тюменском кадетском училище, площадь которого 40 тысяч кв. м. На территории будут располагаться шатры для образовательных и тематических программ, площадки для занятий спортом, творчеством и крытый каток. Форумчане смогут посетить арт-деревню: интерактивные пространства, где можно познакомиться с креативным капиталом уральских регионов, узнать истории великих земляков и уникальных технологий.

"Зарегистрироваться на сайте форумутро.рф и стать участниками мероприятий могут до 25 мая молодые люди, которые имеют достижения в профессиональной деятельности, творчестве или спорте, в возрасте от 18 до 35 лет", - сообщают в пресс-службе.

Имена прошедших станут известны в начале июня. В каждом регионе предварительно пройдет отбор участников, в Тюмени состав делегации определят 8 июня на пикнике "Актив".

О форуме

Форум проводится во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина, в соответствии с Основами государственной молодежной политики, под эгидой полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. Учредителями выступают правительства регионов УрФО.

"Утро - 2019" (18+) пройдет в две смены: 20-25 июня — региональная и 25-30 июня — федеральная. Событие объединит молодежь из шести регионов УрФО (Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Югры и Ямала) и 50 участников из других регионов России.

Следить за новостями форума можно в официальной группе во Вконтакте и в Инстаграм: @ytro_2019.